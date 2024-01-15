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Elon Musk, Tesla'nın insansı robotunu paylaştı! "Optimus tişört katlıyor"

15.01.2024 23:47 | Son Güncelleme:
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Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk'ın yaptığı son paylaşım yine dünyada gündem oldu. Musk Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı.

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotunu paylaştı! "Optimus tişört katlıyor"

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

"OTONOM OLARAK YAPACAK"

Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak” dedi.

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Optimus’un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.

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Elon Musk
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