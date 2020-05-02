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  4. Elon Musk tweet attı, Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı

Elon Musk tweet attı, Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı

02.05.2020 12:36 | Son Güncelleme

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, kurucusu Elon Musk'ın son tweet'i sonrası 14 milyar dolar azaldı. Musk tweet'inde, "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.

Elon Musk tweet attı, Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweet'i sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı.

Tesla'nın hisse senetleri bu yıl değer kazanmıştı.

Şirketin piyasa değeri bir ara 100 milyar dolara yaklaşmıştı.

Tesla'nın piyasa değerinin bu meblağı bulması halinde, Musk yüz milyonlarca dolar prim alacaktı.

2018'DE 20 MİLYON DOLAR CEZA ÖDEMİŞTİ

Elon Musk 2018'de de Tesla'nın New York Borsası'ndaki geleceğini yorumladığı bir tweet'i sonrası da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Musk ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tesla'nın kurucusunun son iki tweet'i ise "Kız arkadaşım bana kızdı" ve "Hemen hemen tüm mülklerimi satıyorum, ev sahibi olmayacağım" oldu.

Elon Musk'ın Twitter'da 33 milyon 400 bin takipçisi var.

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