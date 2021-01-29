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Elon Musk Twitter profilini güncelledi, Bitcoin yükselişe geçti!

29.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Elon Musk Twitter profilini güncelledi, Bitcoin yükselişe geçti!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabının profilini Bitcoin ile güncelledi. Elon Musk'ın yaptığı güncelleme ve attığı tweet sonrası Bitcoin tabiri caizse fırladı.

Elon Musk Twitter hesabı ile sıklık gündeme geliyor. Kimi zaman SpaceX ve Tesla hakkında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve takipçilerinin sorularına yanıt veren Musk, kimi zaman da hiç içine dahil olmayacağını düşündüğümüz konularda tweetler atıyor. Buna örnek olarak, Musk'ın WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası 'Signal kullanın' önerisinde bulunmasını örnek gösterebiliriz. Ünlü ismin bu öneri tweeti sonrası Signal'in hisselerinde büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Musk şimdi ise benzer bir adımı en çok bilinen kripto paralardan biri için attı; Bitcoin için.

ELON MUSK'TAN ŞAŞIRTAN BİTCOİN ADIMI

Elon Musk, Twitter hesabının profiline Bitcoin hashtag'ini ekledi. Musk daha sonra, paylaştığı tweetinde ise ''Geçmişe bakınca kaçınılmazdı'' ifadesini kullandı. Musk'ın Bitcoin özelinde böyle adımlar atması, kripto para biriminin tabiri caizse fırlamasını sağladı. Bitcoin, Reuters'ın haberine göre, Musk'ın son paylaşımı sonrası değerini yaklaşık yüzde 15 oranında artırdı. Bitcoin, haberi hazırladığımız saatlerde 36 bin TL'yi aştı.

Elon Musk bitcoin

DOGECOİN'İ DE EKLEMİŞTİ

Bitcoin hakkında paylaşım yapan Musk aslında daha önce de benzer hareketlerde bulunmuştu. Ünlü isim, daha önce Twitter profiline şu sıralarda yine değerini artıran ''Dogecoin'' veya ''Dogecoin CEO'su'' ifadelerini yerleştirmişti.

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