Elon Musk, X çalışanlarına süre verdi! Banka hesabına ihtiyacınız olmayacak... "İnsanlar ne kadar güçlü olduğuna şaşıracak... O zamana kadar kullanıma sunmazsak aklımı kaybederim"

X bir tür banka haline mi gelecek? The Verge'ün haberinde yer alan iddiaya göre öyle olabilir... Çünkü o iddiaya göre Elon Musk, X'in finansal dünyanızın merkezi olmasını ve hayatınızda parayla ilgili her şeyi idare etmesini istiyor.

Habere göre Musk, perşembe günü X çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda bu özelliklerin ne zamana kadar kullanıma sunulması da dahil olmak üzere bazı detaylar hakkında konuştu!

"İNSANLAR NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNA ŞAŞIRACAK"

İddiaya göre, Musk o toplantıda bu özelliklerin 2024 yılı sonuna kadar kullanıma sunulmasını beklediğini söyledi ve insanların bunun "ne kadar güçlü olduğuna" şaşıracaklarını da ekledi.

BANKA HESABINA İHTİYACINIZ OLMAYACAK... "ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONUNA KADAR KULLANIMA SUNMAZSAK AKLIMI KAYBEDERİM"

Haberde toplantının ses kaydının elde edildiği söylendi. Buna göre Musk, "Ödemeler dediğimde aslında birinin tüm finansal hayatını kastediyorum. Eğer para içeriyorsa. Bizim platformumuzda olacak. Para ya da menkul kıymetler ya da her neyse. Yani, sadece arkadaşıma 20 dolar göndermek gibi bir şey değil. Bir banka hesabına ihtiyacınız olmayacağından bahsediyorum." dedi. Musk, "Eğer bunu önümüzdeki yılın sonuna kadar kullanıma sunmazsak aklımı kaybederim." ifadesini de kullandı.

Şirket şu anda finansal hizmetler sunabilmek için ABD genelinde para transferi lisanslarını almaya çalışıyor.

Musk çalışanlara yaptığı açıklamada ise X'in ihtiyaç duyduğu diğer belgeleri "önümüzdeki birkaç ay içinde" almayı umduğunu söyledi.

X'İ BİR FİNANSAL MERKEZE DÖNÜŞTÜRME PLANI, SÜPER UYGULAMA HEDEFİYLE Mİ İLGİLİ?

Musk, X'i, bir finansal hizmetler merkezine dönüştürme planlarını daha önce de dile getirmişti. Daha önce platformun yüksek getirili para piyasası hesapları, banka kartları, çekler ve kredi hizmetleri sunacağını ve kullanıcıların "dünyanın herhangi bir yerine anında ve gerçek zamanlı olarak para göndermelerini" sağlamayı hedeflediğini söylemişti.

X'i finansal hizmetler için zengin bir merkeze dönüştürmek, Musk'ın platformu Çin'deki WeChat gibi alışveriş, ulaşım ve daha fazlasına erişim sunan süper uygulamalara benzer bir "her şey uygulaması" haline getirme hedefiyle doğrudan bağlantılı olabilir.







