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"Emekli hakime polis şiddeti" iddialarına Valilikten açıklama

04.12.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Valiliği, Savur ilçesinde kimliğini ibraz etmeyerek polislere direnen kişinin kelepçe takılarak gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada bahse konu olayla ilgili personeller hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"Emekli hakime polis şiddeti" iddialarına Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Emekli hakime polis şiddeti iddiası" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

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Savur İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polislerin 1 Aralık'ta Dilbe Mahallesi'nde bulunan menfezlerde el yapımı patlayıcı ve bomba araması yaptıkları esnada bir kişinin yanlarına gelerek "Beni neden takip ediyorsunuz" dediği belirtilen açıklamada, "Açık kimlik bilgileri sorulduğunda kimlik ibraz etmemesi ve personele direnmesi üzerine şahsa kelepçe takılarak, Savur İlçe Emniyet Amirliğine götürülmüştür. Şahsın kimliği burada yapılan araştırmada tespit edilmiştir." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada bahse konu olayla ilgili personeller hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. (AA)

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polis
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