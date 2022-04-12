HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli ikramiye zammı kaç TL? Ramazan - Kurban Bayramı emekli ikramiye miktarı...

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli ikramiye zammı kaç TL? Ramazan - Kurban Bayramı emekli ikramiye miktarı...

12.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli ikramiye zammı kaç TL? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar için gözler kabinede. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabineden çıkacak kararda, 2022 emekli ikramiyesi de masaya yatırılacak. Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin şu anki miktarı 1.100 lira. Ancak bu yılki enflasyon oranına göre ikramiyenin artması bekleniyor. Peki; emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 emekli ikramiye zammı kaç TL? Ramazan - Kurban Bayramı emekli ikramiye miktarı...

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? sorusu gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2022 emekli ikramiye zammı kaç TL? Kabine toplantısından çıkacak kararla emekli ikramiyesinin zamlanması bekleniyor. Halihazırda 1.100 TL olarak belirlenen ikramiyeyi emekliler her iki bayramdan önce de alıyordu. Ancak yeni yapılacak zamla bu miktarın 1.500 TL'yi geçeceği tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı 12 Nisan Salı günü saat 15.00'te başlayacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2022 emekli ikramiyesinin miktarı henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ve yeni emekli ikramiyesini açıklaması bekleniyor.

emekli-ikramiye2

EMEKLİ İKRAMİYESİ TAHMİNLERİ

FORMÜL 1: 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

emekli-ikramiye3

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oranın da ikramiye artışına uygulanabileceği öngörüldü. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda da asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak ve Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

2022 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı?2022 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt'ta ilginç anlar! Hırsızların arabasına binince olanlar oldu: Eşinin kaçırıldığını sanıp...Esenyurt'ta ilginç anlar! Hırsızların arabasına binince olanlar oldu: Eşinin kaçırıldığını sanıp...
Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı! Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!
Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.