Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2022 emekli 1. bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Nisan'da yatar mı?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin yanı sıra, iş göremezlik ödeneği, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara verilecek emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı gündeme araştırılan konuların başında geliyor. İkramiyeler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan haftalar önce hesaplara yatırılıyor. Bayram gelmeden ikramiyelerini alıp almayacağını öğrenmek isteyenler 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatar sorusunun cevabını araştırıyor. Peki; emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor.

Bayram ikramiyesi alacak kişiler şu şekilde sıralanabilir;

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Emekli ikramiyesinin 1. ödemesinin Ramazan Bayramı'ndan hemen bir hafta önce yatırılacağı düşünülüyor. 2-4 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek emekli bayram ikramiyesinin Nisan ayının son haftasında hesaplarda olması bekleniyor.

2021'DE BAYRAM İKRAMİYESİ 1.100 LİRAYDI

2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiye rakamı 2021'de 1.100 lira olmuştu. Emeklilerin ikramiye beklentisi 2022 için daha yüksek.

Enflasyonun rekor oranda artması gerekçesi ve asgari ücrete yapılan yüzde 50,54 zam oranı bayram ikramiyelerinin artacağı görüşünü destekliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NEYE GÖRE ARTABİLİR:

Emekli ikramiyesinin artış oranını enflasyona, yeniden derleme oranına ve asgari ücret artış oranına göre hesapladığımızda karşımıza şu rakamlar çıkıyor.

ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ

Emekli ikramiyeleri 2021 yılı enflasyonuna göre yüzde 36,08’den artış yaşayabilir.

1.100 lira + yüzde 36,08 artış (396,88 lira) = 1.496,88 lira

YENİDEN DERLEME ORANINA GÖRE

Emekli ikramiyeleri 2022 yeniden derleme oranına göre yüzde 36,2’den hesaplanabilir.

1.100 lira + yüzde 36,2 artış (398,2 lira) = 1.498,2 lira

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA GÖRE

Emekli ikramiyeleri 2022 asgari ücret artışına göre yüzde 50,54’den hesaplanabilir.

1.100 lira + 50,54 artış (555,94 lira) = 1.655,94 lira



