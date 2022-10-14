Emekli keseneği nedir, neden yapılır? Emekli kesenekleri nelerdir?

Memurların maaşlarında yapılan emekli kesenekleri miktarı, memurların emekliye ayrıldıklarının emekli ikramiyesi ile maaşlarının ne kadar olacağını belirleyen rollerden biridir. Emekli keseneği hesaplamaları emekliye ayrılma süresine göre hesaplanır ve miktar belirlenir.

Emekli Keseneği Nedir?

Emekli keseneği, kamu görevlilerinin aylık olarak aldıkları maaşlarından, Emekli sandığı hükümlerine göre emekli keseneğine esas matrah tutarı esas alınarak %16 oranında kesinti yapılır. Sosyal güvenlik kesintisi olarak da bilinen emekli keseneği devlet memurlarının aylık ücretleri üzerinde yapılan kesintilerden biridir.

Aktif olarak sigortalı olan kişilerden emeklilik kesintisi yapılır ve pasif olan yani çalışmayan emekli, dul ya da yetim olan kişilerin aylık maaşları karşılanır. Emeklilik kesintisi tam olarak yapılmadan, sigorta primleri ödemesi sayılmaz. Emekli keseneklerinin geri ödenmesi mümkün olan bazı durumlar vardır. 5434 sayılı kanunun belirlemiş olduğu hükümlere göre bu durumlar şu şekildedir;

Adli ya da idari olarak bir ceza sebebi yüzünden görevi sonlandırılanlar.

Görevlerine asaletleri onaylanmadan son verilmiş olan aday ve stajyerler.

İstifa etmiş olanlar.

Emeklilik hakkını kaybetmiş olanlar.

Emeklilik hakkı tanınmayan bir görev için atananlar.

Emekli Kesenekleri Nelerdir?

Emekli keseneği devlette çalışan memurların maaşlarından yapılan aylık kesintidir. Emekli kesenekleri diğer adıyla sosyal güvenlik kesintisidir. Emekli kesenekleri uygulaması memurluğa başlama tarihi 01.10.2018 tarihinden önce ve sonra başlayanlar arasındaki hesaplamalarda farklılıklar gösterir. 01.10.2008 tarihi ve öncesinde göreve başlayan memurlarda hesaplama işlemi şu şekilde yapılır;

Emekli keseneği ile uyumlu olan gösterge aylığı miktarı

Ek göstergenin aylık olan miktarı

Taban ve kıdem aylığın limiti

Tüm söz konusu olan bu oranlar toplanıp diğer işlemler de yapıldığı zaman sonrasında elde edilen sonucun %16'sı emekli keseneği olarak alınır. Birikmiş olan emekli keseneklerinde geri ödeme için ise fiili olarak hizmet sürecinin 5 yıldan az ve 9 yıldan çok olmaması gerekir.



