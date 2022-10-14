HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Emekli keseneği nedir, neden yapılır? Emekli kesenekleri nelerdir?

Emekli keseneği nedir, neden yapılır? Emekli kesenekleri nelerdir?

14.10.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet memurlarının aylık olan ücretleri üzerinde yapılan bazı kesintiler bulunur. Bunlardan biri de emekli keseneği, yani bir başka adıyla ise sosyal güvenlik kesintisidir. Sosyal güvenlik kesintisi yani emekli keseneği uygulamasında 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde ve sonrasında işe başlayanlar arasında emekli keseneği hesaplamaları ve oranı farklılıklar gösterir.

Emekli keseneği nedir, neden yapılır? Emekli kesenekleri nelerdir?

Memurların maaşlarında yapılan emekli kesenekleri miktarı, memurların emekliye ayrıldıklarının emekli ikramiyesi ile maaşlarının ne kadar olacağını belirleyen rollerden biridir. Emekli keseneği hesaplamaları emekliye ayrılma süresine göre hesaplanır ve miktar belirlenir.

Emekli Keseneği Nedir?

Emekli keseneği, kamu görevlilerinin aylık olarak aldıkları maaşlarından, Emekli sandığı hükümlerine göre emekli keseneğine esas matrah tutarı esas alınarak %16 oranında kesinti yapılır. Sosyal güvenlik kesintisi olarak da bilinen emekli keseneği devlet memurlarının aylık ücretleri üzerinde yapılan kesintilerden biridir.

Aktif olarak sigortalı olan kişilerden emeklilik kesintisi yapılır ve pasif olan yani çalışmayan emekli, dul ya da yetim olan kişilerin aylık maaşları karşılanır. Emeklilik kesintisi tam olarak yapılmadan, sigorta primleri ödemesi sayılmaz. Emekli keseneklerinin geri ödenmesi mümkün olan bazı durumlar vardır. 5434 sayılı kanunun belirlemiş olduğu hükümlere göre bu durumlar şu şekildedir;

  • Adli ya da idari olarak bir ceza sebebi yüzünden görevi sonlandırılanlar.
  • Görevlerine asaletleri onaylanmadan son verilmiş olan aday ve stajyerler.
  • İstifa etmiş olanlar.
  • Emeklilik hakkını kaybetmiş olanlar.
  • Emeklilik hakkı tanınmayan bir görev için atananlar.

Emekli Kesenekleri Nelerdir?

Emekli keseneği devlette çalışan memurların maaşlarından yapılan aylık kesintidir. Emekli kesenekleri diğer adıyla sosyal güvenlik kesintisidir. Emekli kesenekleri uygulaması memurluğa başlama tarihi 01.10.2018 tarihinden önce ve sonra başlayanlar arasındaki hesaplamalarda farklılıklar gösterir. 01.10.2008 tarihi ve öncesinde göreve başlayan memurlarda hesaplama işlemi şu şekilde yapılır;

  • Emekli keseneği ile uyumlu olan gösterge aylığı miktarı
  • Ek göstergenin aylık olan miktarı
  • Taban ve kıdem aylığın limiti

Tüm söz konusu olan bu oranlar toplanıp diğer işlemler de yapıldığı zaman sonrasında elde edilen sonucun %16'sı emekli keseneği olarak alınır. Birikmiş olan emekli keseneklerinde geri ödeme için ise fiili olarak hizmet sürecinin 5 yıldan az ve 9 yıldan çok olmaması gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışmalara neden olan yasa teklifinde yeni gelişme!Tartışmalara neden olan yasa teklifinde yeni gelişme!
Genç kızın ölümünde şok müstehcen görüntü detayı! 'Ölsün, gebersin...'Genç kızın ölümünde şok müstehcen görüntü detayı! 'Ölsün, gebersin...'
Anahtar Kelimeler:
emekli kesenekleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacak

Vatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacak

Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada?

Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada?

İlk kez yayınlandı! ABD bu görüntüleri konuşuyor

İlk kez yayınlandı! ABD bu görüntüleri konuşuyor

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Dezenformasyon yasa teklifi, TBMM'de kabul edilerek kanunlaştı

Dezenformasyon yasa teklifi, TBMM'de kabul edilerek kanunlaştı

İlginizi Çekebilir

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.