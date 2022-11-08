T.C. ile emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? 4A, 4B, 4C emekli aylığı bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

SGK kapsamındaki sigortalardan hangisine sahip olursanız olun T.C. kimlik no ile emekli maaşı sorgulama işlemlerinizi zorlanmadan yapabilirsiniz. Bunun için sadece e-Devlet hesabı yeterli olacaktır. Tüm emekliler e-Devlet Kapısı sayesinde T.C. ile emekli maaşı sorgulama işlemlerini halledebiliyor. Bunun için ise e-Devlet Kapısı uygulamasını daha önce hiç kullanmamış kişilerin öncelikle e-Devlet Kapısı şifrelerini PTT’den teslim almaları gerekiyor. Yakınınızda bulunan herhangi bir PTT şubesinden T.C kimlik kartınız ile sorunsuz bir şekilde şifrenizi alabilirsiniz. Bu işlemin 2 TL ücreti olduğunu da belirtmek gerek. Şifrenin unutulma, kaybetme vs. gibi durumlarda yeniden alınmak istenmesi halinde ise bu fiyat artabiliyor.

T.C. ile emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet hesabı oluşturulduktan sonra T.C. kimlik no ve e-Devlet şifresiyle, e-Devlet hesabına giriş yapılması gerekir. T.C. kimlik no ile emekli maaşı sorgulama işlemleri için gerekli adımları madde madde şu şekilde sıralayabiliriz:

“Size nasıl yardım edebilirim?” kısmından “4A emekli maaşı sorgulama”, “4B emekli maaşı sorgulama” ya da “4C emekli maaşı sorgulama” yazarak arama yapın.

Karşınıza çıkan sayfadan aradığınız sonuca tıklayın.

Yönlendirildiğiniz sayfa, emekli maaşı bilgilerinizi direkt görüntülemenizi sağlayacaktır.

Bu adımlara alternatif olarak işinizi kolaylaştırmak adına 4A, 4B, 4C emekli aylığı bilgisi sorgulama işlemleriniz için gerekli sayfalara aşağıda bulunan linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz:

4A emekli maaşı sorgulama için: https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

4B emekli maaşı sorgulama için: https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi

4C emekli maaşı sorgulama için: https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi

Aynı zamanda, Sosyal Güvenlik Kurumunun websitesi üzerinden de aylık hesabınızın sorulamasınnı yapmak mümkün. T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek aylık hesabınızı sorgulama işlemlerinizi birkaç dakika içerisinde sorunsuzca halledebilirsiniz. SGK’nın bu işleme ait olan sayfasına aşağıdaki bağlantıdan hemen ulaşabilirsiniz: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

