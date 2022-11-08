En yüksek emekli maaşı 2022 yılında ne kadar? En yüksek emekli maaşı ne kadar?

Enflasyonun etkisiyle giderek pahalılaşan yaşam standartları karşısında herkes gibi emekliler de emekli aylıklarına yapılacak zamları dört gözle bekliyor. Emekli kişiler, kendi emekli aylıklarını sorgularken bir yandan da en yüksek emekli aylığı ya da en düşük emekli maaşı ne kadar oldu merak edebiliyor. En yüksek emekli aylığı için ise kişilerin meslek gruplarına ve sigorta tiplerine göre değişiklik gösterdiği için net bir şey söylemek mümkün olmayabiliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam ile ise en yüksek emekli maaşı 2022 yılı son yarısında oldukça değişti diyebiliriz.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki defa emekli maaşlarına, enflasyon oranları göz önünde bulundurularak zam yapılıyor. Bu zamlar sayesinde emekli maaşlarında özellikle alt sınır biraz daha artırılmış ve emekli bireylerin ekonomik refahı bir kez daha güvence altına alınmaya çalışılmış oluyor. Örneğin ocak ayında 1.500₺’den 2.500₺’ye çıkarılan en düşük emekli aylığı seviyesi daha sonra temmuz ayında 3.500₺’ye çıkarıldı.

En yüksek emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşı, kişinin brüt kazancının ne kadar yüksek olduğuna, çalışma süresine ve daha birçok farklı etkene bağlı. Bu yüzden de enflasyon arttıkça ve emekli maaşlarına zam geldikçe en yüksek emekli maaşı da bununla bağlantılı olarak artmış oluyor. En yüksek emekli maaşı 2022 yılı içerisinde ne kadar oldu ve tavan sınır tam olarak bilinmese de en düşük emekli maaşını biliyoruz. Memurlarda ise emekli aylıklarına %41.69 oranında zam geldi. Böylece, en düşük emekli aylığı memurlar için ise 6.078₺ oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan %42.35 oranlı artış ile en düşüğü 3.500₺ olacak şekilde güncellendi:

BAĞ-KUR’dan tarım emeklisi olanların maaşı en düşük 3.500₺,

Aynı şekilde BAĞ-KUR esnaf emeklileri için de 3.500₺,

2000 öncesi SSK emeklileri için 4.867₺,

2000 sonrası SSK emeklileri için ise yine 3.500₺ olduğunu söyleyebiliriz.

Emekli maaşını daha yüksek almak için neler yapılabilir?

Emekli aylığının bundan daha yüksek olmasını isteyen ve hâlâ çalışmaya devam eden sigortalılar ise emekli maaşlarını artıracak yollara başvurabilirler. Emekli maaşı tablosu her yol birçok değişiklikten geçtiği için hiçbir zaman tam bir maaş hedefi koymak mümkün olmayacaktır. Ancak yine de en yüksek emekli maaşı için henüz çalışmaya devam ederken yapılabilecek bazı yollar bulunur: