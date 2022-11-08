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En yüksek emekli maaşı 2022 yılında ne kadar? En yüksek emekli maaşı ne kadar?

08.11.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı tablosu, hem emekliler hem de emekli olmak üzere olan sigortalı çalışanlar için oldukça önemli. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar bu sebeple sıkı sıkıya takip ediliyor. Emekliler en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 yılında ne kadar oldu merakla takip ediyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki defa emekli maaşlarına son birkaç ayın enflasyon oranları göz önünde bulundurularak zam yapılıyor. 2022 yılında en yüksek emekli maaşı ne kadar?

En yüksek emekli maaşı 2022 yılında ne kadar? En yüksek emekli maaşı ne kadar?

Enflasyonun etkisiyle giderek pahalılaşan yaşam standartları karşısında herkes gibi emekliler de emekli aylıklarına yapılacak zamları dört gözle bekliyor. Emekli kişiler, kendi emekli aylıklarını sorgularken bir yandan da en yüksek emekli aylığı ya da en düşük emekli maaşı ne kadar oldu merak edebiliyor. En yüksek emekli aylığı için ise kişilerin meslek gruplarına ve sigorta tiplerine göre değişiklik gösterdiği için net bir şey söylemek mümkün olmayabiliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam ile ise en yüksek emekli maaşı 2022 yılı son yarısında oldukça değişti diyebiliriz.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki defa emekli maaşlarına, enflasyon oranları göz önünde bulundurularak zam yapılıyor. Bu zamlar sayesinde emekli maaşlarında özellikle alt sınır biraz daha artırılmış ve emekli bireylerin ekonomik refahı bir kez daha güvence altına alınmaya çalışılmış oluyor. Örneğin ocak ayında 1.500₺’den 2.500₺’ye çıkarılan en düşük emekli aylığı seviyesi daha sonra temmuz ayında 3.500₺’ye çıkarıldı.

En yüksek emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşı, kişinin brüt kazancının ne kadar yüksek olduğuna, çalışma süresine ve daha birçok farklı etkene bağlı. Bu yüzden de enflasyon arttıkça ve emekli maaşlarına zam geldikçe en yüksek emekli maaşı da bununla bağlantılı olarak artmış oluyor. En yüksek emekli maaşı 2022 yılı içerisinde ne kadar oldu ve tavan sınır tam olarak bilinmese de en düşük emekli maaşını biliyoruz. Memurlarda ise emekli aylıklarına %41.69 oranında zam geldi. Böylece, en düşük emekli aylığı memurlar için ise 6.078₺ oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan %42.35 oranlı artış ile en düşüğü 3.500₺ olacak şekilde güncellendi:

  • BAĞ-KUR’dan tarım emeklisi olanların maaşı en düşük 3.500₺,
  • Aynı şekilde BAĞ-KUR esnaf emeklileri için de 3.500₺,
  • 2000 öncesi SSK emeklileri için 4.867₺,
  • 2000 sonrası SSK emeklileri için ise yine 3.500₺ olduğunu söyleyebiliriz.

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Emekli maaşını daha yüksek almak için neler yapılabilir?

Emekli aylığının bundan daha yüksek olmasını isteyen ve hâlâ çalışmaya devam eden sigortalılar ise emekli maaşlarını artıracak yollara başvurabilirler. Emekli maaşı tablosu her yol birçok değişiklikten geçtiği için hiçbir zaman tam bir maaş hedefi koymak mümkün olmayacaktır. Ancak yine de en yüksek emekli maaşı için henüz çalışmaya devam ederken yapılabilecek bazı yollar bulunur:

  • Emekli maaşı yükseltme konusunda en yardımcı etkenlerden biri sahip olduğunuz brüt maaş. Yüksek bir brüt maaş demek emekli maaşınızın da bir o kadar yüksek olması demek.
  • Emekliliğe son 3.5 yıl kala SSK’lı olmak BAĞ-KUR’lu olmaktan daha çok fayda sağlayabilir.
  • Emekli maaşın yüksek olabilmesi için brüt maaşın 3.000₺’den daha fazla olması da önemlidir.
  • BAĞ-KUR’luların yani primini kendisi ödeyenlerin ya da isteğe bağlı sigorta yaptırmış olanların olabildiğince tavana yakın meblağlar ödemesi de emekli maaşını yükseltecektir.
  • İki sigorta olması da en yüksek emekli maaş hususunda yardımcı olacaktır. Örneğin aynı anda hem BAĞ-KUR’lu hem SSK’lı olunabilir.
  • Prim gün sayısının her ay 30 gün olarak gösterildiğinden emin olmak da önemlidir.
  • Emekliliğe başvurulduğu dönemde bakımından yükümlü olunan eş, çocuk gibi kişilerin olması ve bu kişilerin başvuru sırasında belirtilmesi de en yüksek emekli maaşı o dönemde her neyse onu almanıza yol açacaktır.
  • Son olarak en yüksek emekli aylığı için emeklilik planının son ana bırakılmaması ve olabildiğince erkenden planlamaya başlanması da oldukça faydalı olacaktır.

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