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Emekli olduktan sonra yapmaya başladı! Para teklif edenleri geri çeviriyor: "Dünyaya geldik, azıcık da olsa faydalı olalım"

09.06.2024 10:06
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Konya'da emekli olduktan sonra yazları limonata ve su, kışları ise çorba ikram etmeye başlayan Lokman Yıldız, insanlardan para değil hayır duası istiyor. "Herkesten sadece Allah razı olsun demelerini istiyorum. Başka da bir amacım yok. Tek amacım Allah'ın rızasını kazanmak" diyen Yıldız, "Vatanımıza, milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Dünyaya geldik, azıcık da olsa faydalı olalım. Yatmak ile bir yere varamayız" şeklinde konuştu.

Emekli olduktan sonra yapmaya başladı! Para teklif edenleri geri çeviriyor: "Dünyaya geldik, azıcık da olsa faydalı olalım"

Konya'da yaşayan Lokman Yıldız (63), emekli olduktan sonra yazları limonata ve soğuk su, kışları ise vatandaşlara çorba dağıtmaya başladı. Yıldız, her gün arabası ile Konya'nın belirli noktalarında sıcak havada evinde hazırladığı limonatayı vatandaşlara ikram ediyor. Kış ayları geldiğinde ise vatandaşların içini ısıtmak için çorba hazırlayan Lokman Yıldız, kendisine para teklif edenlerden sadece hayır duası istiyor. Yıldız'ın tezgahının önünde ise 'Ey güzel insan yiyin için para teklif etmeyin' ve 'Yiyin için Allah razı olsun deyin yeter' yazılı pankartlar bulunuyor.

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"HERKESTEN SADECE ALLAH RAZI OLSUN DEMELERİNİ İSTİYORUM"

7 yıldır insanlara ikramda bulunduğunu anlatan Lokman Yıldız, "Kışın çorba ekmek yazın ise limonata, soğuk su dağıtıyoruz. Kışın milleti soğuktan ısıtmaya çalışıyoruz. Yazın da insanları serinletmeye çalışıyoruz. Herkesten sadece Allah razı olsun demelerini istiyorum. Başka da bir amacım yok. Tek amacım Allah'ın rızasını kazanmak" dedi.

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"DÜNYAYA GELDİK, AZICIK DA OLSA FAYDALI OLALIM"

Emekli olduktan sonra bu işe başladığını belirten Yıldız, "Emekli olduktan 2-3 sene sonra da bu işe başladık. Allah'ın izniyle bu işle de vaktimizi, ömrümüzü dolduracağız. Cenab-ı Allah fırsat verdiği sürece devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Dünyaya geldik, azıcık da olsa faydalı olalım. Yatmak ile bir yere varamayız" şeklinde konuştu.

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İlk gören insanların çok güzel karşıladığını söyleyen Yıldız, "İnsanlar ilk gördüğünde çok iyi karşılıyorlar. Bazıları geliyor, para teklif ediyor. Ben de almıyorum. Adam bana kızıyor, 'bir katkım olsun' diyor. Ben de 'yapabildiğim yere kadar kendim yapacağım' diyorum" diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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