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Emekli polis dehşeti! Aldatıldığını düşündü, sonrası korkunç

23.04.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde bayramın son gününde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Emekli polis memuru O.Ü., eşi M.Ü. ve akrabası H.E.'yi silahla vurarak yaraladı. Yaralılar M.Ü. ve H.E. hastaneye kaldırılırken, zanlı O.Ü. polise teslim oldu. O.Ü.'nün ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği belirtildi.

Emekli polis dehşeti! Aldatıldığını düşündü, sonrası korkunç

Edinilen bilgiye göre olay Adana’nın Kozan ilçesindeki Ladin Sokakta saat 14.30 sularında Yunus Apartmanı 3. katında meydana geldi. İddiaya göre eşinin kendisini aldattığını düşünen emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve evde akrabası olduğu iddia edilen H.E’yi silahla vurdu. Daha sonrada emekli polis memuru evden ayrıldı.

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Sesleri duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından Adana’daki hastanelere sevk edildi. Polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra zanlı polise teslim oldu.

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Annesinin vurulduğunu öğrenen ve olay yerinde gelen M.Ü.’nün kızı sinir krizi geçirdi. Polise teslim olan zanlının eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği öne sürüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Aldatma silahlı saldırı

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