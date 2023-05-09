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Emekli polis dehşeti: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, oğlunun mezarı başında intihar etti! Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

09.05.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Emekli polis Tuncay Gülenç (55), birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu’yu (38) tabancayla öldürüp, geçen yıl intihar eden oğlunun mezarının başında yaşamına son verdi. Öte yandan Tuncay Gülenç'in, 30 Mart 2022'de hayatını kaybeden oğlunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Emekli polis dehşeti: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, oğlunun mezarı başında intihar etti! Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu’yu, kendisine ait bağ evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açarak öldürdü.

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Tuncay Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart’ta ölen oğlu Gökmen Gülenç’in (26) mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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OĞLU İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYADAN BUNLARI YAZMIŞ

Öte yandan Tuncay Gülenç'in, 30 Mart 2022'de hayatını kaybeden oğlunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin için nasıl bir cümle kurayım evlat, ne söyleyeyim yavrum, bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek. Seni kucağıma aldığım ilk gün dünyalar benim olmuştu. 22 Mayıs 1996 günü Çarşamba akşamı saat 21.05’di. Seni bir bebek olarak kucağıma aldığımda seninle ne kadar bir süre, ne kadar bir hayat kuracağımı bilmiyordum. 26 yıl kalbimle yürekten sevdim seni ben. Acısıyla tatlısıyla çok şeyler sığdırdık bu hayata. İyi ki benim evladım, iyi ki benim yavrum oldun. Ailene yaşattığın evlatlık duygusuyla, güzelliklerinle sana teşekkür ediyorum. 30 Mart 2022 günü saat 14.30’da bizleri bırakıp gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım. Ben Allah’ıma yalvardıkça 'Buraya kadarmış' dedi Allah’ım bana. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım, ne de unutturacağım. Sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun güzel evladım canım oğlum, nurlar içinde uyu" ifadelerine yer verdiği görüldü.

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DHA-İHA

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