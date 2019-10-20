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Emekli polislerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

POLEM SES üyeleri, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda Barış Pınarı Harekatı’na destek için bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda, Polis Emeklilerinin Sesi Platformu (POLEM SES) üyesi bir grup emekli polis, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için bir araya geldi.

Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de POLEM SES üyelerinden geldi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve pankartlarla bir araya gelen grup adına, POLEM SES Platformu Başkanı İmdat Sami Çiftçi basın açıklaması yaptı.

Polis emeklileri olarak vatanın bölünmez bütünlüğü için ve geçmiş yıllarda olduğu gibi devletin, milletin yanında olduklarını bildirmek için toplandıklarını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu ve istiklal sevdasıyla mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır diyerek yola çıkan kahraman Mehmetçiklerimizin bir kez daha yüce Türk milletinin göğsünü kabartacağına inancımız sonsuzdur. Türk halkı olarak hiçbir halkla sorunumuz yoktur. Bizim derdimiz bizim huzurumuzu bozanlarladır. Türkiye’nin güvenliğinin yegane temsilcisi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkür ediyoruz. Başta özel harekat polislerimiz olmak üzere emniyet teşkilatımıza Suriye’nin kuzeyindeki şer odaklarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda emekli emniyet mensupları olarak devletimizin yanında olduğumuzu bildiriyor ve başarılar diliyoruz."

Basın açıklamasının ardından güvenlik güçleri için dua edildi.

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Bakırköy barış pınarı emekli özgürlük meydanı POLEM SES polis

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