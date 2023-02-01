Emeklilik halinde ihbar tazminatı alınır mı? Emeklilik halinde ihbar tazminatı hesaplanır mı?

İhbar tazminatı çalışan ve işvereni ilgilendiren, belirlenen şartlara uyulmaması durumunda doğan bir haktır. İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi iptal edilmeden yani işten çıkmadan/çıkarmadan karşı tarafa bildirmek zorunludur. Belirlenen bildirim süresine uymadan sözleşmenin iptali durumunda karşı tarafa tazminat ödeme yükümlülüğü doğar. İş Kanunu’da bu tazminat, ihbar tazminatı olarak bilinir. İhbar süresine uymayan tarafa cezai işlem olarak uygulanır. İhbar süresine uymadan sözleşme feshetmenin belirli şartları bulunur. Bunlardan biri haklı nedenle fesihtir. Bu tip durumlarda karşı tarafa ihbar tazminatı hakkı doğmaz.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca; çalışan kişi prim, gün ve yaş şartlarını sağladığı takdirde emeklilik hakkını kazanır. Bu durumda çalışan emeklilik hakkını kullanıp, işten ayrılmak isteyebilir. Ancak, bir çok kişinin merak ettiği konular içerisinde, çalışan emeklilik hakkını kazanıp işten çıkmak isterse herhangi bir yaptırım veya tazminat uygulanır mı sorusu var.

Emeklilik halinde ihbar tazminatı alınır mı?

İş Kanunu tarafından çalışan ve işverenin hakları güvence altına alınır. Bu durumda kişiler, isteğe bağlı olarak aniden işten çıkaramaz veya işten çıkamaz. İş akdini kapsayan sözleşmenin feshi için belirli bir süre içerisinde karşı tarafa bildirmek zorunludur. Aksi durumda sözleşmeyi bildirmeden fesheden taraf karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Ancak, ihbar tazminatı hakkının doğmadığı istisnai durumlar bulunuyor. Bunlardan biri de çalışanın emeklilik hakkını kazanıp işten ayrılmasıdır. Emekli çalışanın ihbar süresi bulunmaz. Emekliliğe dair belgelerini işverene sunarak, iş sözleşmesini bitirebilir.

İhbar tazminatı, sözleşmeyi bildirmeden fesheden kişiye yaptırım olarak uygulanır. Söz konusu tazminat feshi gerçekleştiren tarafa ödenmez. Ancak, Yargıtay’ın yaptığı açıklamaya göre; çalışan emekli olduğu için işten ayrılıyorsa, işveren de ihbar tazminatı talep edemez. Emekli olduktan sonra kişi aynı kurumda çalışmaya devam etmeye karar verirse ve kıdem tazminatını aldıysa; sözleşme emeklilik sonrasını kapsar ve ihbar süresi hesaplanırken emeklilik sonrası dikkate alınır.

Emeklinin tazminat hakları nelerdir?

Kişi eğer gün, prim ve yaş şartlarını karşılıyorsa SGK tarafından emeklilik hakkını kazanır. Bu durumda emekli olan herkes gibi kıdem tazminatı hakkı kazanır. Kişi, emekli olduğuna dair gerekli belgeyi işverene sunarak, iş sözleşmesini feshedebilir. İşveren emeklilik sebebiyle işten ayrılan çalışanın aleyhine bir işlemde bulunamaz. İş Kanunu’na göre; Malullük, emeklilik veya yaşlanma durumlarında kıdem tazminatı hakkı doğar.



