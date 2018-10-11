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"Emeklilikte yaşa takılanların sorunları giderilsin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Prim gün sayısı ve çalışma yılını tamamlayarak emekli olan ancak yaş nedeniyle emekli maaşı alamayan kişilerin mağduriyeti giderilmeli" - "İktidar, toplumdan gelen bu sese kulak vermelidir. İstenirse buna çözüm bulunabilir; bütün partiler oturur ve bu sorunu çözebilir"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, prim gün sayısı ve çalışma yılını tamamlayarak emekli olan ancak yaş nedeniyle emekli maaşı alamayan kişilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirterek, "İktidar, toplumdan gelen bu sese kulak vermelidir. İstenirse buna çözüm bulunabilir, bütün partiler oturur ve bu sorunu çözebilir." dedi.

Gürer, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu çalışmalarının sabaha karşı saat 03.00'te bittiğini anımsattı.

Genel Kurul'un bugün çalışmadığına işaret eden Gürer, "Neden Meclis bugün çalışmaz da dün gece, Kalkınma Bakanlığı ile ilgili teklifi yasalaştırmak için saat 3'e kadar çalışır. Ülkedeki kriz ve sorunlar katlanarak devam ediyor ama Genel Kurul, geçen hafta da bu hafta da iki gün çalıştı. Bunu anlayamıyoruz." diye konuştu.

Ülke genelinde 3 bine yakın iş yerinin konkordato ilan ettiğini aktaran Gürer, bu işyerlerinin alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını ödeme girişimi içine girdiklerini belirtti.

Konkordato ilan eden iş yerlerinde binlerce işçi çalıştığını, bu işçilerden sendikalı olanların avantajlı olduğunu, onların haklarını sendikalarının arayabildiğini ancak sendikasız işçilerin daha mağdur edildiğini belirten Gürer, konkordato ilan edilen yerlerdeki işçilerin mağdur olmaması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduğunu vurguladı.

Ömer Fethi Gürer, teklifin, bankaların rehinli alacaklarından önce işçi alacaklarının ödenmesini içerdiğini kaydetti.

- Emeklilikte yaşa takılanlar

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına da değinen Gürer, bu kişilerin, prim gün sayısı ve belirlenen çalışma yılını tamamlayarak emekli olan ancak yaş nedeniyle emekli maaşı alamayan kişiler olduğunu bildirdi.

Bu konuda ciddi mağduriyetler yaşandığına işaret eden Ömer Fethi Gürer, "Bu kesim, sorunlarının çözümü için tüm siyasi partilere başvuruyor, 'biz haksızlığa uğradık' diyor." ifadesini kullandı.

CHP'li Gürer, ülkede binlerce kişiyi ilgilendiren bu soruna mutlaka çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kişilere verilecek ücretler gündeme getiriliyor. İstenirse buna çözüm bulunabilir; tüm siyasi partiler birlikte oturur ve bu sorunu çözebilir. İktidar, toplumdan gelen bu sese kulak vermelidir. Vatandaş, emekli olmuş ancak maaş alamıyor. Bu kişiler arasında hasta olanlar, sorunlu olanlar olabilir. Bunların mağduriyeti giderilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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