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  4. Emine Erdoğan'ın paylaşımı gündem oldu: Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık

Emine Erdoğan'ın paylaşımı gündem oldu: Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık

29.12.2020 13:57 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan ve barınaktan sahiplendiği köpeği Leblebi ile mesaiye uğurladı. Emine Erdoğan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı. Engelli olan 'Leblebi'nin keyifli hali ise dikkatlerden kaçmadı. Emine Erdoğan bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan'ın yaptığı bu paylaşım kısa sürede Twitter'da Trend Topic oldu.

'CUMHURBAŞKANIMIZI LEBLEBİ İLE UĞURLADIK'

Emine Erdoğan, paylaştığı fotoğrafta "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" notuna yer verdi.

Emine Erdoğan'ın paylaştığı bu anlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

İşte o fotoğraflar:

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