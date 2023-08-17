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Eminönü'nde denize uçan İETT otobüsünü kurtarma operasyonunda korkutan anlar! Halat koptu: O anlar saniye saniye kaydedildi!

17.08.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eminönü'nde İETT otobüsü, park halindeyken kayarak denize düşmüştü. İETT otobüsü vince bağlanarak kıyıya çekildiği sırada halat koptu. Halatın kopma anı saniye saniye kaydedildi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda İETT otobüsü park halindeyken kayarak denize uçmuştu. Otobüsün boş olduğu öğrenilmişti.

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KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Eminönü’ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Balık adamlar yardımıyla suyun altındaki otobüse halatlar bağlandı. Suyun altındaki halatların diğer ucu ise karada bulunan vinçlere bağlandı.

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Vinçler yardımıyla İETT Otobüsünün büyük bir kısmı su yüzerine çıkarıldı. Vinç ile kıyıya alma çalışmaları devam ederken Vinç ile otobüsün bağlı olduğu halat yeniden koptu. Halatın kopması ve otobüsün bir kısmının tekrar suya girdiği o anlar kameraya yansıdı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
İETT Eminönü otobüs

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