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Emirhan Yalçın, Suriyeli Yahya Al Abdo tarafından öldürülmüştü! Mahkemeden dikkat çeken karar

20.04.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da geçtiğimiz yıl çıkan bir kavgada Suriyeli Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın'ı öldürmüştü. Altındağ olaylarına yol açan cinayetle ilgili Suriyeli Yahya Al Abdo ile suça sürüklenen çocuk A.M.A.'nın yargılandığı davada mahkeme kapalılık kararı verdi. Duruşmada A.M.A.'nın suçlamaları kabul etmediği, Emirhan Yalçın'ı, arkadaşı Yahya Al Abdo'nun bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ankara Altındağ'da geçtiğimiz yıl bir parkta Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartışmıştı. Kavgaya dönen olayda Emirhan Yalçın, Suriyeli Yahya Al Abdo tarafından öldürülmüştü. Olay sonrası Altındağ ilçesinde birçok olay meydana gelmiş ve Suriyelilerin ev ile iş yerlerine zarar verilmişti. Bugün görülen davada mahkeme kapalılık kararı verirken A.M.A.'nın suçlamaları kabul etmediği, Emirhan Yalçın'ı, arkadaşı Yahya Al Abdo'nun bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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Kavgada öldürülen Emirhan Yalçın

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, EMİRHAN YALÇIN ÖLDÜRÜLDÜ

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021 akşamı meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ise çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi. Cinayetle ilgili Yahya Al Abdo hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret’ suçlarından ömür boyu ve 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşı küçük olan Suriyeli A.M.A. hakkında ise Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı bir dava açıldı.

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Suriyeli Yahya Al Abdo

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MAHKEMEDEN KAPALILIK KARARI

Dava, sanık Yahya Al Abdo'nun yargılandığı Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleşti. Abdo'nun yargılandığı davanın 2'nci birleşen dosyanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, A.M.A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşmada kapalılık kararı verdi. Duruşmada, suçlamaları kabul etmediği öğrenilen A.M.A.'nın, Yalçın'ın öldürülmesinde dahilinin olmadığını, olay anında sanık Yahya Al Abdo'nun elinde bıçak gördüğünü, gözaltına alındıktan sonra da 2 kişiyi bıçakladığını ve Emirhan Yalçın'ı öldürdüğünü öğrendiğini söylediği aktarıldı. Sanık savunması ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, önceki celse savunmasını tamamlayan sanık Yahya Al Abdo ile A.M.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Altındağ
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