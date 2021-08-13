Altındağ'daki bıçaklı kavganın detayları ortaya çıktı! "Size çok kötü şeyler yapacağız"

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan Suriyeli Yahya Al Abdo ve Almed Muhammed Abdo, tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Yalçın ve arkadaşı Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Emirhan Yalçın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor. Gözaltına alınan Yahya Al Abdo ve Ahmed Muhammed Abdo, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

'BEKLEYİN, SİZE ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAPACAĞIZ' DEMİŞLER

Yahya Al Abdo ile Ahmed Muhammed Abdo'nun tutuklama kararının gerekçesi ortaya çıktı. Kararda; olay günü Emirhan Yalçın ile Ali Yasin Ülger'in, Yahya Al Abdo ile Ahmed Muhammed Abdo'yu Alemdağ Parkı'ndaki aydınlatma direğine vurarak hasar vermeleri üzerine uyardıkları belirtildi. Ahmed Muhammed Abdo'nun "Kavga mı istiyorsunuz, niye bağırıyorsunuz?" demesinin ardından arbede yaşandığı, bunun üzerine şüphelilerin '2 dakikaya geliyoruz, bekleyin. Size çok kötü şeyler yapacağız' diyerek uzaklaştıkları belirtildi. Yahya Al Abdo'nun, bir süre sonra elinde bıçak ile geldiği ve Emirhan Yalçın'ı sol göğsünden, Ali Yasin Ülger'i ise sol göğüs altı ve sağ böbrek yanından yaraladığı belirtildi.

Yahya Al Abdo ve Ahmed Muhammed Abdo'nun birlikte suçu işledikleri, Yahya Al Abdo'nun, Ahmed Muhammed Abdo ile birlikte olay yerinden ayrılarak, suçta kullanılan bıçak ile olay yerine tekrar dönüşü göz önünde bulundurulduğunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiklerinin değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanan şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması nedeniyle kaçma ihtimallerine de dikkat çekildi.

DHA

