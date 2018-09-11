Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! 2 ton esrar, 2 ton eroin ve 1 ton kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bu yılın 8 ayında 132 bin kişi gözaltına alındı, 14 bin kişi ise tutuklandı." ifadeleri yer aldı.
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