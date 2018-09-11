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Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! 2 ton esrar, 2 ton eroin ve 1 ton kokain ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında son bir aydaki operasyonlarda 2 ton eroin, 2 ton esrar ve 1 ton kokain ele geçirildiiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! 2 ton esrar, 2 ton eroin ve 1 ton kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bu yılın 8 ayında 132 bin kişi gözaltına alındı, 14 bin kişi ise tutuklandı." ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
eroin Emniyet esrar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu yakalanan tonlarca uyuşturucuyu avrupa ülkelerine satsakda gelir elde etsek
zamlara neden haber yapmıyorsunuz? neden milrofunu alıp esnafa halka sormuyorsunuz? piyasaların ortaya çıkarmış olduğu durum halkın durumu değil mi?
pkk nın uyuşturucu trafiği çok büyük darbe aldı..
UYUŞTURUCU VE SİLAH BARONLARI, SİZİN ÜZERİNİZDEKİ PARA BABALARINIZA SÖYLEYİN TÜRKLERLE UĞRAŞILMAZ.
Bide ekonomik kriz var diyorsunuz.! Bunlar hayvan yemi değil yada öylemi ? Adam akıllı şeylere para vermeyi öğrendiğimiz zaman kazandığımızı fark ederiz.
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