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Emniyet Genel Müdürlüğü ne iş yapar? Emniyet Genel Müdürü kimdir? Emniyet Genel Müdürlüğü hangi kuruma bağlıdır? EGM açılımı nedir?

01.03.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlikten sorumlu bir devlet teşkilatıdır. Emniyet denilince akla ilk gelen güvenlik veya korumadır. Emniyet Genel Müdürlüğü ne iş yapar toplumun belli bir kesiminin bu konuda bir bilgisi vardır. Tam olarak bilmeyen veya öğrenmek isteyenler için Emniyet Genel Müdürlüğü ne iş yapar ve Emniyet Genel Müdürlüğü nereye bağlıdır şeklinde arama yapmaktadır. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü hakkında detaylı bilgiler!

Emniyet Genel Müdürlüğü ne iş yapar? Emniyet Genel Müdürü kimdir? Emniyet Genel Müdürlüğü hangi kuruma bağlıdır? EGM açılımı nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. EGM 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlikten sorumlu bir devlet teşkilatıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz sizler için hazırladığımız bu haberi okuyabilirsiniz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İŞ YAPAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü veya Türk Polis Teşkilatı, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu bir devlet teşkilatıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, belediye teşkilatının bulunduğu yerlerde görev yapmakta olup sahil ve denizlerde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı, kırsalda ise Jandarma Genel Komutanlığı görevlidir ve buradan sorumludur.

Merkez teşkilatı etrafında Ana Komuta Kontrol, Strateji Geliştirme, Arşiv, Asayiş, Bilgi İşlem, Dış İlişkiler, Güvenlik, Haberleşme, Havacılık, İdari ve Mali işler, İkmal-Bakım, İnşaat-Emlak, İnterpol, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele, Koruma, Kriminal, Özel Harekât, Personel, Sağlık İşleri, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, Teftiş Kurulu, Terörle Mücadele Harekât, Trafik Eğitim ve Araştırma, Trafik ve Denetleme, Yabancılar Hudut İltica Daireleri bulunmaktadır. Taşra teşkilatını ise, il emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet amirlikleri oluşturur.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ KURUMA BAĞLIDIR?

Emniyet Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Kurumun yapılanması şu şekildedir; Kurum iki şekilde oluşmuştur. Birincisi Merkez Teşkilatı ve ikincisi ise Taşra Teşkilatı'dır. Merkez Teşkilatı, Daire Başkanlıkları şeklinde yapılanmıştır. Taşra Teşkilatı ise 81 ilde İl Emniyet Müdürlükleri olarak faaliyet yürütmektedir.

EGM AÇILIMI NEDİR?

Ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri olan EGM 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuştur. EGM Emniyet Genel Müdürlüğünün kısaltmasıdır. EGM iç güvenlik hizmetlerini sağlayan bir birimdir.

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