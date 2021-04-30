Emniyet kamusal olaylarda 'ses ve görüntü kaydı alınmasını engellemek için' genelge yayımladı

27 Nisan 2021 tarihli genelgede "izinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının ve yayımlanmasının en temel kişilik haklarından olan özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve paylaşılması anlamına geleceği" ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama gelmedi.

Genelgeyi paylaşan Çağdaş Hukukçular Derneği ise Twitter'dan kamuoyuyla "Suç işlendiğini fark ettiğinizde ses ve görüntü cihazlarıyla kayıt yaparak delil toplayabileceğinizi hatırlatmak isteriz" mesajını paylaştı.

Karara gerekçe olarak "özel hayatın gizliliğinin ihlali" gösterildi ve ses ve görüntü kaydı alınmasının, kolluk personelinin görevini yapmasını engellediği öne sürüldü.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, polisleri kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayımladığı genelge ile kolluk personelinden kamusal alanda görevlerini yaparken ses ve görüntü kaydı alanların engellenmesini istedi.

'Yayınlanan görüntülerin olayı her zaman tüm yönleriyle yansıtmayabileceğine' dikkat çekilen genelge "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle rica ederim" ifadeleriyle sonlanıyor.

Genelgede, kamusal alanda alınan ses ve görüntü kayıtlarının bazen "genel kolluk kuvvetlerinin görevini yapmasını engelleyecek boyutlara ulaştığı" ve "personel veya vatandaşların kişilik haklarına veya güvenliğine zarar verecek şekilde çeşitli dijital platformlarda yayınlandığı" belirtildi.

ÇHD Ankara Şubesi de kamuoyuna yönelik olarak "Suç işlendiğini fark ettiğinizde ses ve görüntü cihazlarıyla kayıt yaparak delil toplayabileceğinizi hatırlatmak isteriz" mesajını paylaştı.

"Polis görev yaparken özel hayatı yoktur"

Genelgeyi Medyascope'a değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, genelgenin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Antmen "Polis görev yaparken özel hayatı yoktur, kimseyi kandırmaya çalışmasınlar. Basın mensupları böyle bir sansürü kabul etmek zorunda değil, kolluk kuvvetleri böyle bir engelleme yaptıkları takdirde suç oluşturur. Kolluk kuvvetlerden birinin bir vatandaşa kötü muamele yapması ve bunun sosyal medyada yayınlanması özel hayatın gizliliği değil suçun ihbarıdır. Vatandaşlar gördükleri hukuksuzluğu tespit ve bildirmekle görevlidir." dedi.

Avukat Naim Karakaya da kamuya açık bir alanda yaşanan adli bir olayı görüntülemenin suç olmadığını paylaştı.

https://twitter.com/naimkarakaya/status/1388029133725315079?s=20

Avukat Feyza Altun da kamu görevinin icrasının özel hayat olmayacağına vurgu yaptı.