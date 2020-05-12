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Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 10:25 | Son Güncelleme

Ankara'da koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, emniyet müdür yardımcısı F.E ile komiser Z.Y., kiraladıkları bir çiftlik evinde parti düzenledi. Ankara Emniyet Müdürü'ne aktarılan olayın görüntüleri ortaya çıkarken emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Olay, nisan ayında, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti. Burada koronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı.

OLAY ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ'NE AKTARILDI

Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti. Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı. DHA'nın da ulaştığı görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA


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