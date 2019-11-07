Emniyet Müdüründen "oltalama dolandırıcılık" uyarısı

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, telefonda kendilerini bankacı gibi tanıtıp "oltalama" adı verilen yöntemle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahallelerde huzur toplantıları düzenliyor. Her hafta bir mahallenin kahvehanesinde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlar polis ekiplerine istek ve sıkıntılarını aktarıyor. Mahalle sakinlerine suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, çeşitli broşürler dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürü Kurt, Kıyık Cadde'sindeki kahvehanede düzenlenen toplantıda, dolandırıcıların insanları kandırmak için birçok yöntem kullandığını söyledi.

Son günlerde dolandırıcıların "oltalama" yöntemini sıkça kullandığını belirten Kurt, "Kötü niyetli bu insanlar vatandaşları telefonla arayıp 'senin şu bankaya kredi borcun var mı' diyor. Kredi çekmiş vatandaş da banka yetkilisiyle konuştuğunu sanıp bilgilerini veriyor." dedi.

Kötü niyetli kişilerin vatandaşların bazı bilgilerini illegal yollarla elde ettiğini anlatan Kurt, şöyle konuştu: