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Emniyet şeridinde patlayan lastiğini değiştirmek için durmuştu! Feci kaza... Kamyonet çarptı: Ölü ve yaralılar var

22.04.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde emniyet şeridinde lastik değiştirirken kamyonetin çarptığı Osman Nalbant öldü, eşi, çocuğu ve diğer sürücü ise yaralandı.

Emniyet şeridinde patlayan lastiğini değiştirmek için durmuştu! Feci kaza... Kamyonet çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ankara- Konya kara yolu Karaoğlan Mahallesi yakınında meydana geldi. Konya yönünde giden Osman Nalbant yönetimindeki otomobilin lastiği yolda patladı. Nalbant, içinde eşi ve çocuğunun olduğu otomobili emniyet şeridine park edip, patlayan lastiği değiştirmeye başladı.

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Bu sırada arkadan gelen Emre A.'nın kullandığı kamyonet, otomobile çarptı. Kamyonetin altında kalan sürücü Nalbant hayatını kaybetti. Nalbant'ın eşi, çocuğu ve kamyonetin sürücüsü yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ayakta tedavi edilen Emre A. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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Ankara kaza

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