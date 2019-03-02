Emniyet'ten ambulansa yol vermeyen magandayla ilgili açıklama

İstanbul'da D-100 karayolu Bahçelievler mevki'inde lüks marka aracı ile ambulansa yol vermeyerek, trafiği de tehlikeye düşüren sürücü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trafikte Seyreden Ambulansın Geçişine Engel Olan ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Araç Sürücüsü Hakkında Adli ve İdari İşlem Yapıldı" ifadelerine yer verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesinden yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde İstanbul ili D-100 karayolu Bahçelievler mevki'inde meydana gelen bir özel otonun, görünür ışıkları açık halde geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa seyri sırasında yol vermemesi, ambulansın farklı şeridi kullanmak istediği esnada yine tehlikeli bir şekilde şerit değiştirerek ambulansın önüne geçip rutin hızında seyrine devam etmesi olayı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz resmi sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılmasına rağmen bazı sosyal medya mecraları ile basın yayın organlarında konunun eksik bir şekilde yoğun olarak yer alması sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sosyal medyada yer alan görüntü ve haberler sonrasında konu ile ilgili birimlerimizce inceleme başlatılmış ve araç sürücüsü tespit edilerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 46, 55, 56 ve 73’üncü maddelerinde yer alan ihlallerden dolayı kendisine toplam 1.320 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır."