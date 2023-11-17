HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyette polis dehşeti! Tartıştığı teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Emniyette polis dehşeti! Tartıştığı teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

17.11.2023 14:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Şükrü Koçoğlu (50), tartıştığı tekniker Fevzi Süleyman Sökmen'i (35) beylik tabancası ile öldürdü. Koçoğlu hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine de yer verilen polis memuru Koçoğlu, "Ağır konuşunca, olay meydana geldi. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Şarjörümde 15 mermi taşıdığımı biliyorum. Olay bir anda gelişen diyalog sonrası meydana geldi. Kesinlikle planlamadım, pişmanım" dedi. İşte detaylar...

Emniyette polis dehşeti! Tartıştığı teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Dehşete düşüren olay, 14 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Daha önce depremzedelere yardım etme meselesi yüzünden tartışan polis memuru Şükrü Koçoğlu ile emniyette görevli tekniker Fevzi Süleyman Sökmen arasında kavga çıktı. Bu sırada Koçoğlu, beylik tabancasıyla Sökmen'e ateş etti. Sökmen hayatını kaybetti; gözaltına alınan Koçoğlu tutuklandı.

3092604d2f4b151d380d26ad7f0a04b9

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Koçoğlu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

2a7274bb8d5786db444ef62cef1e70d2

'AĞIR KONUŞUNCA, OLAY MEYDANA GELDİ'

İddianamede ifadesine de yer verilen polis memuru Koçoğlu, "Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman da konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim. 'Süleyman şikayette bulunmuşsun; derdin nedir?' diye sordum. Süleyman da 'Benim herhangi bir derdim yok. Her şey orada yazıyor' dedi. Engelli çocuğum olduğunu, ona bakan hasta annesi olduğunu söyledim. Onlar hakkında ağır konuşunca, olay meydana geldi. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Şarjörümde 15 mermi taşıdığımı biliyorum. Olay bir anda gelişen diyalog sonrası meydana geldi. Kesinlikle planlamadım, pişmanım" dedi.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması!Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması!
Versace, Armani, Dior, Lancome ve dahası! Dünyaca ünlü markaların parfümlerinde büyük fırsatVersace, Armani, Dior, Lancome ve dahası! Dünyaca ünlü markaların parfümlerinde büyük fırsat
İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edilmiştiİYİ Parti'den istifa edeceği iddia edilmişti
Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Kayseri emniyet
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

2 aylık bebeğin cesedi poşette bulunmuştu! Dehşete düşüren sözler

2 aylık bebeğin cesedi poşette bulunmuştu! Dehşete düşüren sözler

Kocatepe Camii'ndeki tartışmalı fotoğraflar sonrası karar verildi!

Kocatepe Camii'ndeki tartışmalı fotoğraflar sonrası karar verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Halil Konakcı hakkında dikkat çeken karar!

Halil Konakcı hakkında dikkat çeken karar!

İstediği şarkı çalınmadı, dehşet saçtı: 'Kuşa ateş eder gibi ateş etti'

İstediği şarkı çalınmadı, dehşet saçtı: 'Kuşa ateş eder gibi ateş etti'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Günlerce araladılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce araladılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.