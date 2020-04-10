Emojiler koronavirüs yüzünden sonbaharda yayınlanacak

Ancak dünyada her şey beklendiği gibi gitmediği için emojiler için erteleme kararı alındı.

YENİ EMOJİLER SONBAHARA KALDI

Dünya çapında 1.5 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgını hayatı etkilediği gibi üretimi de etkilemeye başladı. Bu süreçte bir çok etkinlik iptal olmuş ve teknolojik gelişmeler üretim hattındaki sorunlardan dolayı yavaşlamıştı. Emojipedia, yeni emojilerin geliştirilmesinin koronavirüs yüzünden askıya alındığını ancak sonbahar aylarında yeniliklerin sunulacağını açıkladı.

Günlük yaşamımızda artık bir çok şeyi emoji ile ifade ediyoruz. Hem daha kolay ifade sağlayan bu emojilerin daha tatlı görünmesi de büyük bir avantaj sunuyor. Sisteme dahil edilecek olan bu ifadelerin artık Android 11 ve iOS 14 güncellemeleri ile geleceğini söyleyebiliriz. Bu iki güncelleme de 2020’nin son çeyreğinde destekleyen modellere sunulacak.

2020 sonunda eklenecek olan emojilere buradan izleyebilirsiniz

