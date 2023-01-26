HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emre Olur yeniden tutuklandı

Emre Olur yeniden tutuklandı

26.01.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre Olur dün görülen duruşmada tahliye edilmişti. Emre Olur'un tahliyesi sonrasında yapılan itirazı değerlendiren 17.Ağır Ceza Mahkemesi itirazı haklı buldu. Emre Olur cezaevinden tahliye edilmeden yeniden tutuklandı.

Emre Olur yeniden tutuklandı

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine karar vermişti.

Tahliyesi sonrasında Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili karara itiraz etti. 16. Ağır Ceza Mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde, "Her ne kadar duruşma sırasındaki Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol uygulanmak suretiyle tahliyesi talep edilmişse de, Başsavcılığımızca verilen karar sonrasında yeniden yapılan değerlendirmede mütalaanın ve kararın hatalı olduğu sonucuna varılmıştır. Şöyle ki sanık zaten kaçtığı için yurt dışından yakalanarak getirilmiştir. Bu nedenle kaçma şüphesi yüksektir. Adli kontrol kesinlikle yetersiz kalacaktır. Ayrıca delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesi vardır. Zira davada gizli tanık olarak dinlenen kişi beyanlarını değiştir ve gizli tanığın tanıklıktan çıkarılmasına sebebiyet verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu iddia edilen örgütün bu işlere sebep olduğu aşikârdır. Bu nedenle delillerin karartılması, tanıkların etkilenmesi ve sanığın kaçma şüphesi olduğuna dair somut delillerin bulunması nedeni ile sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine dair kararın itirazen kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve arz olunur" denildi.

Yapılan bu itirazı 16. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Daha sonra bir üst mahkeme olan 17. Ağır ceza Mahkemesine yapılan itiraz kabul edildi ve sanık Emre Olur cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklandı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Açık bir şekilde gözüküyor' İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!'Açık bir şekilde gözüküyor' İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Muğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktıMuğla'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı
Katilin arama motoru kan dondurdu!Katilin arama motoru kan dondurdu!
Anahtar Kelimeler:
sedat peker emre olur

En Çok Okunan Haberler

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Arife Gökçe ile ilgili sır perdesi aralanmadı, çarpıcı iddialar: Türkiye değil, dünya gelse konuşturamaz

Arife Gökçe ile ilgili sır perdesi aralanmadı, çarpıcı iddialar: Türkiye değil, dünya gelse konuşturamaz

Elektrik ve suyu kesip araçlara zarar verdiler, yangın bile çıkardılar

Elektrik ve suyu kesip araçlara zarar verdiler, yangın bile çıkardılar

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.