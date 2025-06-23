Emziren anne grip olursa ne yapmalı? Emziren anne grip olursa bebeğe geçer mi?

Doğum gerçekleştikten hemen sonra doktorlar tarafından en uygun görülen zamanda emzirme başlar. Emzirme sırasında hem anne hem de bebek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Annenin pozisyonu ve bebeğin nasıl tutulacağı gibi ayrıntılar emzirme süreci için son derece önemlidir. Özellikle doğumun gerçekleşmesinden birkaç saat sonra başlayan emzirme süreci için annenin de bebeğin de rahat bir pozisyonda olması gerekir. Evde ise emzirme sırasında oturulacak özel bir alan ya da koltuk belirlenmelidir.

Emzirme için annenin göğüs bakımı ve rahatlığı da çok önemli kabul edilir. Rahat iç çamaşırları tercih edilmeli ayrıca iyi bir beslenme düzeni uygulanmalıdır. Annenin düzenli ve yeteri kadar uyku uyuyabilmesi de emzirme sürecinde oldukça önemli bir durumdur. Her emzirmede her iki göğüs de 10 dakika - 20 dakika arasında emzirilmelidir. Bebek, göğüsteki tüm sütü alamadan emmeyi keserse bebeğin başı nazikçe okşanmalıdır.

Emziren anne grip olursa ne yapmalıdır? Grip olan anne bebeğini emzirmeli midir?

Çiçeği burnunda anneler için en önemli ve endişe verici kabul edilen durumlardan biri de annenin emzirme döneminde hastalanmasıdır. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara kapılan annelerin bu dönemde emzirme işlemini ihmal etmemesi ancak bazı noktalara dikkat ederek hareket etmesi gerekir.

Damlacık yolu ile öksürük, hapşırık gibi durumlar ile kolayca yayılan grip virüsü yeni anneleri de etkileyebilir. Çok kolay bir şekilde yayılan bir virüs olduğu için emziren annenin grip virüsü kapması durumunun bebeği de direkt olarak etkilememesi için bazı önlemler alınmalıdır.

Emzirme süreci grip durumunda kesilmemeli, anne emzirmeye devam etmelidir. Grip olan annenin mutlaka bu durumu doktoruna danışması ve süreci doktoru ile birlikte takip etmesi önemlidir. Genel olarak uzman doktorlar böyle bir durumda annenin maske takarak emzirmesini önermektedir.

Emziren anne grip olursa bebeğe geçer mi?

Emzirme döneminde grip olan anneler öksürürken ya da nefes alıp verirken virüsü bebeğe bulaştırabilir. Bu yüzden mutlaka grip geçene kadar ve doktor aksini söyleyene kadar maske takılmalıdır. Süt üretimi içinde bolca tüketilmesi önerilen su, grip döneminde de faydalı olduğu için anne bu dönemde bol su tüketmelidir.

Annenin bir an önce iyileşebilmesi ya da virüse karşı vücudunu koruyabilmesi için özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve koruması gerekir. Doktor önerisi ile bağışıklık sistemini güçlendiren ve koruyan şekilde beslenmeli ve doktor gerek görürse bu konuda takviye ürünler ve vitaminler kullanmalıdır.

Anneler emzirme döneminde grip olduklarında süreci endişe etmeden yönetmeli ve gerekli tedbirleri almalıdırlar. Emzirme süreci kesilmeden devam edilmeli ve düzende herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Şu noktalara bu dönemde daha çok dikkat edilmesi önerilir:

Eller sık sık yıkanmalıdır.

Maske kullanılmalıdır.

Giysiler çok sık değiştirilmeli ve temizlenmelidir.

Ortamın havalandırılması da önemlidir.

Klima kullanılmaması önerilir.

Bebekle ten temasından kaçınılmalı, bebek öpülmemeli, sadece emzirmek için ve mutlaka maske ile bebeğe yaklaşılmalıdır.

Emzirmek bebek için özellikle ilk 6 ay çok önemli olduğundan asla kesintiye uğratılmaması gereken bir süreçtir. Grip olan anne önlemler alarak bu süreci devam ettirmelidir. Emziren annenin gribinin ateşinin bebeğe geçmesi gerekli önlemler alındığı sürece mümkün olmaz.

Annenin gripten bir an önce kurtulması için doğru beslenmesi, bol sıvı ve su tüketmesi, protein ve çeşitli mineraller alması en önemlisi de bu süreci doktoruna danışarak onunla birlikte takip etmesi gerekir. Doktor önerisi ile antiviral ilaçlar da kullanılabilir ancak sütü ya da anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileme olasılığına karşılık bilinçsizce ilaç kullanılmamalıdır.