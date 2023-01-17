Emzirirken alkol kullandığı için eleştirilerin hedefi oldu! Bebek tehlike altında olabilir

Avustralya'da yaşayan Lauren McLeod, iki çocuğunu emzirirken yaşadığı dürüst deneyimlerini paylaştığı için Instagram'da yaklaşık 5.000 takipçi kazansa da çok sayıda olumsuz yorum aldı. Avustralyalı anne, alkol alırken beş yaşındaki oğlu Bowie ve iki yaşındaki kızı Tigerlily'yi emzirmeye devam ettiğini paylaştı.

İnternetin bazı taraflarından, çocukların emme döneminin geçtiği 'geleneksel' yaştan sonra emzirmeyi bırakması gerektiğini söyleyen eleştirilere maruz kalsa da, bu onu sosyal medyada aile hayatı hakkında dürüst olmaktan alıkoymadı. McLeod, Noel'den hemen önce yaptığı bir gönderide alkol içerken kızını emzirirken çekilmiş bir fotoğrafını yükledi.

KAN DOLAŞIMINDAKİ ALKOL BEBEĞE GEÇEBİLİR

McLeod'un bulunduğu ülke olan Avustralya'daki ulusal yönergeler , emziren kadınların alkol almamasını öneriyor. Araştırmalar, annenin kan dolaşımındaki alkol miktarının yaklaşık yüzde beş ila altısının emzirmeden bebeğe geçeceğini gösteriyor.

"KADINLAR KENDİ ARAŞTIRMALARINI YAPMALI"

Tyla ile konuşan McLeod şunları söyledi: "Sadece emziren insanların, emzirirken ara sıra içeceğin tadını çıkarmak istiyorlarsa, bunu yapmanın sorun olmadığını bilmelerini istiyorum. Emzirirken alkol almakla ilgili pek çok yanlış anlama var, bu nedenle emziren insanları her zaman güvenilir kaynaklardan kendi araştırmalarını yapmaya teşvik ediyorum, böylece yaparak rahat hissedecekleri bir şey olup olmadığı konusunda bilinçli bir karar verebilirler."

YANLIŞ BİLGİLER EĞİTİM EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR

News.com.au'ya konuşan McLeod şunları ekledi: "Birçok kişi muhtemelen alkolün doğrudan anne sütüne geçtiğini ve bebeği sarhoş edeceğini düşünüyor. Ya da emziren bir ebeveynin körü körüne sarhoş olacağını ve çocuklarına zarar vereceğini varsayıyorlar, ki bu genellikle kesinlikle böyle değil. Facebook'ta ebeveynle ilgili gruplarda, emzirirken içki içmekle ilgili olumsuz şeyler söyleyen epeyce yorum gördüm, bunların hepsi oldukça açık bir şekilde eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor."

EMZİRİRKEN ALKOL KULLANMAK ZARARLI MI?

Kadınlar, anne karnındaki bir çocuğa zarar verebileceğine dair kanıtlar nedeniyle hamilelik sırasında alkol tüketmemeleri konusunda uyarılırken, emzirirken alkol tüketmenin riskleri yeterince tanımlanmamıştır.

Fazla alkol tüketimi ile bebeği emzirmek, bebeğin az kilo almasına veya gelişimini kötü yönde etkilenmesine sebep olabilir. Fazla alkol tüketen bir anne, yeterince emziremeyebilir. Bebek gerektiğinden fazla uyuyabilir veya gerektiği gibi emmediği için alması gerekenden az süt alabilir. Bebeğin motor hareketlerinin geç oluşmasına sebep olabilir.



