KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Emzirirken alkol kullandığı için eleştirilerin hedefi oldu! Bebek tehlike altında olabilir

Emzirirken alkol kullandığı için eleştirilerin hedefi oldu! Bebek tehlike altında olabilir

17.01.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik ve doğum sürecinin ardından gelen emzirme dönemi kadınlar için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu süreçler içerisinde yenilen ve içilen birçok gıda hem anneyi hem de bebeğini etkiliyor. Emzirirken alkol kullandığını paylaşan bir anne sosyal medyada oldukça fazla eleştirildi.

Emzirirken alkol kullandığı için eleştirilerin hedefi oldu! Bebek tehlike altında olabilir

Avustralya'da yaşayan Lauren McLeod, iki çocuğunu emzirirken yaşadığı dürüst deneyimlerini paylaştığı için Instagram'da yaklaşık 5.000 takipçi kazansa da çok sayıda olumsuz yorum aldı. Avustralyalı anne, alkol alırken beş yaşındaki oğlu Bowie ve iki yaşındaki kızı Tigerlily'yi emzirmeye devam ettiğini paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-01-17 153110

İnternetin bazı taraflarından, çocukların emme döneminin geçtiği 'geleneksel' yaştan sonra emzirmeyi bırakması gerektiğini söyleyen eleştirilere maruz kalsa da, bu onu sosyal medyada aile hayatı hakkında dürüst olmaktan alıkoymadı. McLeod, Noel'den hemen önce yaptığı bir gönderide alkol içerken kızını emzirirken çekilmiş bir fotoğrafını yükledi.

KAN DOLAŞIMINDAKİ ALKOL BEBEĞE GEÇEBİLİR

McLeod'un bulunduğu ülke olan Avustralya'daki ulusal yönergeler , emziren kadınların alkol almamasını öneriyor. Araştırmalar, annenin kan dolaşımındaki alkol miktarının yaklaşık yüzde beş ila altısının emzirmeden bebeğe geçeceğini gösteriyor.

"KADINLAR KENDİ ARAŞTIRMALARINI YAPMALI"

Tyla ile konuşan McLeod şunları söyledi: "Sadece emziren insanların, emzirirken ara sıra içeceğin tadını çıkarmak istiyorlarsa, bunu yapmanın sorun olmadığını bilmelerini istiyorum. Emzirirken alkol almakla ilgili pek çok yanlış anlama var, bu nedenle emziren insanları her zaman güvenilir kaynaklardan kendi araştırmalarını yapmaya teşvik ediyorum, böylece yaparak rahat hissedecekleri bir şey olup olmadığı konusunda bilinçli bir karar verebilirler."

Ekran görüntüsü 2023-01-17 153121

YANLIŞ BİLGİLER EĞİTİM EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR

News.com.au'ya konuşan McLeod şunları ekledi: "Birçok kişi muhtemelen alkolün doğrudan anne sütüne geçtiğini ve bebeği sarhoş edeceğini düşünüyor. Ya da emziren bir ebeveynin körü körüne sarhoş olacağını ve çocuklarına zarar vereceğini varsayıyorlar, ki bu genellikle kesinlikle böyle değil. Facebook'ta ebeveynle ilgili gruplarda, emzirirken içki içmekle ilgili olumsuz şeyler söyleyen epeyce yorum gördüm, bunların hepsi oldukça açık bir şekilde eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor."

EMZİRİRKEN ALKOL KULLANMAK ZARARLI MI?

Kadınlar, anne karnındaki bir çocuğa zarar verebileceğine dair kanıtlar nedeniyle hamilelik sırasında alkol tüketmemeleri konusunda uyarılırken, emzirirken alkol tüketmenin riskleri yeterince tanımlanmamıştır.

Fazla alkol tüketimi ile bebeği emzirmek, bebeğin az kilo almasına veya gelişimini kötü yönde etkilenmesine sebep olabilir. Fazla alkol tüketen bir anne, yeterince emziremeyebilir. Bebek gerektiğinden fazla uyuyabilir veya gerektiği gibi emmediği için alması gerekenden az süt alabilir. Bebeğin motor hareketlerinin geç oluşmasına sebep olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette yaptığı doğumunu paylaştı! Kocası uzaktan izledi Tuvalette yaptığı doğumunu paylaştı! Kocası uzaktan izledi
Tüylerini almayı bırakıp vücuduyla barışan 16 kadınTüylerini almayı bırakıp vücuduyla barışan 16 kadın
Uzmanı akıl almaz yöntemi paylaştı! Kırışıkları bitiriyorUzmanı akıl almaz yöntemi paylaştı! Kırışıkları bitiriyor
Anahtar Kelimeler:
alkol Avustralya bebek anne eleştiri emzirme kadın eo

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

"Ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım" demişti! Taytlı poz

"Ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım" demişti! Taytlı poz

Tüylerini almayı bırakıp vücuduyla barışan 16 kadın

Tüylerini almayı bırakıp vücuduyla barışan 16 kadın

Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi

Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi

Hastalığı göğüslerini sürekli büyütüyor! "Acı çekiyorum"

Hastalığı göğüslerini sürekli büyütüyor! "Acı çekiyorum"

Para koçu paylaştı: Tonlarca para biriktirmenin en etkili yolu

Para koçu paylaştı: Tonlarca para biriktirmenin en etkili yolu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.