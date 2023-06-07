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En az 20 yaş gençleşmesini sağlayan doğal güzellik bakımını açıkladı! "Her gece yatmadan önce..."

07.06.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç görünmek için birçok farklı yöntem uygulanıyor. Saç ve stilin yanı sıra cilde uygulanan bakımlar da büyük etkiler yaratıyor. Ciltte oluşan yaşlılık izlerini botoks ve dolgu olmadan kapatmak isteyenler farklı çözümler arıyor. TikTok'ta 42 yaşındaki bir kadın önce ve sonra fotoğraflarını paylaşarak gençleşme yöntemini açıkladı.

En az 20 yaş gençleşmesini sağlayan doğal güzellik bakımını açıkladı! "Her gece yatmadan önce..."

42 yaşındaki Anne Kate, botoks ve profesyonel yüz bakımı yaptırmadan gençleşmesini sağlayan güzellik sırrını paylaştı. 1.500'den fazla beğeni alan videosunda, gizli numarasının muz kabuğu kullanmak olduğunu açıkladı.

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Muzlarını yedikten sonra kabuğunu daha küçük parçalar halinde doğrayıp yüzünün her yerine sürdüğünü belirtti. Cildini yıkadıktan sonra ise hint yağı sürdüğünü söyledi. Görünür çizgiler ve yaşlanma belirtileri gösteren önceki fotoğrafını ve ardından olağandışı güzellik rutinini aylarca yaptıktan sonraki fotoğrafını gösterdi.

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DÖRT AY BOYUNCA YAPTI

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Sonraki sonuç çok daha genç görünüyordu ve genç ışıltısını elde etmesinin tek yolunun bu olduğunu iddia etti. Kate, bu uygulamayı dört ay boyunca her gece yaptığını söyleyerek "Hepsi dolgu, botoks veya ameliyat olmadan… yüz bakımı bile yok!" dedi.

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları "Harika görünüyorsun", “Kendine öncelik verdiğin için aferin!", "Tebrikler." yorumlarını yaptı.

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