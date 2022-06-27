En az 400 bin dolara satılacaktı! NASA'nın engeline takıldılar: "Onlar bize ait, geri verin"

Boston merkezli RR Auction isimli firmanın uzay tarihi açısından önemli Ay tozu ve hamam böceklerini satma fikri NASA'nın engeline takıldı. Açık artırmaya engel olan uzay ajansı, 1969'daki Apollo 11 görevi sırasında toplanan Ay tozunu ve Ay tozuyla beslenen hamam böceklerini geri istedi. Ürünlerin kendilerine ait olduğunu düşünen NASA, "Ay tozumuzu ve hamam böceklerimizi geri verin" dedi.

SATIŞININ DURDURULMASINI TALEP ETTİ

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; Uzay ajansı, Boston merkezli RR Auction firmasından ay tozunun satışını durdurmasını istedi. Bir NASA avukatı yazdığı bir mektupta, materyalin hâlâ federal hükümete ait olduğunu söyledi.

Ay tozu, 1969 Apollo 11 görevi sırasında toplanmış ve daha sonra herhangi bir patojen içerip içermediğini belirlemek için bir deney sırasında hamam böceklerine yedirilmişti. Zehirli olduğuna veya böceklerde başka herhangi bir kötü etkiye neden olduğuna dair hiçbir kanıt ise bulunamamıştı.

EN AZ 400 BİN DOLARA SATILMASI BEKLENİYORDU ANCAK...

Firma ise yaptığı açıklamada, ürünlerin en az 400.000 dolara satılmasının beklendiğini belirtti. Ancak ürünlerin satışının iptal edildiği duyuruldu.

22 Haziran tarihli başka bir mektupta NASA'nın avukatı, RR Auction'dan materyalin federal hükümete iade edilmesi için mevcut sahibiyle iş birliği içinde çalışmasını istedi.

