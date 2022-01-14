En büyük belirtisi kaşıntı! Erkeklerde kandidiyazis nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Candida mantarının açtığı bir enfeksiyon olan ve vajinal kandidiyazdan daha az görülen penil kandidiyazis, erkeklerde büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Cinsel organda ağrıya, şişliğe ve dayanılmaz kaşıntıya sebep olan penil kandidiyazis daha çok sünnetsiz erkeklerde görülmektedir.

ERKEKLERDE KANDİDİYAZİS NEDEN OLUR?

Candida mantarı, penis etkilediğinde, üst deri ve penis başında balanitis olarak adlandırılan bir enflamasyon üretir. Bu nedenle erkeklerde kandidiyazın ana belirtileri, sünnet derisi ve penis başı kızarıklığı, penis çevresinde kırmızı ve beyaz papüllerin ortaya çıkması, kaşıntı ve yanma hissi ve penis başının beyazımsı bir tabaka ile kaplamasıdır.

Bu enfeksiyon lokal olarak başlar, ancak kaşıntı papül ve püstüllerin yırtılmasına yol açarak enfeksiyonun yayılmasına ve kasık ve skrotum gibi çevredeki bölgelerde tahrişe neden olabilir.

Kandidiyaz, vajinal mantar enfeksiyonu olan bir kadınla cinsel temas yoluyla bir erkeğe bulaşabilse de erkeklerde kandidiyaz, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak kabul edilmez.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN BASKILANMASI

Candida, büyümesi insan savunma sistemi tarafından kontrol edilen küçük miktarlarda cilt mikrobiyotasının bir parçasıdır. Eşzamanlı enfeksiyonlar, diyabet, otoimmün hastalıklar, kemoterapi, steroid veya immünosupresif tedavi veya bağışıklık sistemini zayıflatabilecek başka herhangi bir durum söz konusu olduğunda, mantarın büyümesi artacaktır.

SÜNNETSİZ OLMAK

Penisin sünnet edilmemesi, mantarın büyümesine izin veren sıcak ve nemli bir sıcaklık ile kapalı bir alan tutması nedeniyle erkeklerde kandidiyazis hastalığına neden olur.

BAĞIRSAK FLORASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bağırsak florasındaki dengesizlikler dışkıdaki mayaların çoğalmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, penisin anüsten geçen herhangi bir doku veya nesne ile herhangi bir teması erkeklerde kandidiyaza neden olabilir. Ancak bu mayalar idrar yolu ile de dışarı atılabilir ve bu şekilde penis başı bölgesine doğrudan erişimleri olur.

GENİTAL BÖLGE HİJEYENİ ERKEKLERDE KANDİDİYAZİSİ ETKİLER Mİ?

Özellikle parfümlü sabunlar gibi tahriş edici maddelerle genital bölgenin aşırı temizlenmesi cildin bakteri florasına zarar verir. Böylece doğal bariyer zayıflayarak kandida gibi daha fazla sayıda diğer mikroorganizmaların girmesine izin verir.

ERKEKLERDE KANDİDİYAZİS KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Erkeklerde kandidiyazda penis başı ve sünnet derisinin iltihaplanması, peniste yara izi veya yapışıklıklara neden olabilir. Bu ağrıya ve idrar yapma zorluğuna yol açar.

Ek olarak, enfeksiyon, özellikle idrar sondası kullanıldığında veya ciddi şekilde zayıflamış bir bağışıklık sistemi olan hastalarda, üretraya kadar gidebilir ve kan dolaşımına girebilir. Candida albicans’ın neden olduğu sistemik enfeksiyona kandidemi denir.

TEŞHİS

Erkeklerde kandidiyaz belirtileri gözlemlenerek teşhis edilir. İlk tedaviyle düzelmeyen vakalarda mantar türlerini doğrulamak için sadece etkilenen bölgeden kültür salgılarının alınması gerekir. Doğrulama, potasyum hidroksit ile doğrudan inceleme yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Bu doğrulayıcı çalışmaların avantajı, türleri belirlemeye ek olarak , bir antifungigram aracılığıyla mikroorganizmanın hangi antifungal ajanlara duyarlı olduğunu bilmemize izin vermesidir. Bu tedaviyi ve sonuçları iyileştirir.

ERKEKLERDE KANDİDİYAZİS TEDAVİSİ

Enfeksiyon genellikle topikal antifungallerle azalır. Sadece bazı durumlarda oral ilaç gereklidir. Topikal antifungaller 7 ila 10 gün boyunca günlük olarak uygulanmalıdır. Durumu iyileştirmezlerse, ciddiyetine bağlı olarak oral antifungaller 10 ila 14 gün süreyle ilişkilidir.

En sık kullanılan ilaçlar oral yoldan alınan ketokonazol, itrakonazol ve flukonazoldür. Klotrimazol, topikal bir krem olarak yaygındır. Durum tekrarlıyorsa, genellikle bulaşıcı süreçleri sınırlayan ve bölgeyi tekrarlamalardan koruyan bir faktör olduğu için sünnet düşünülür. Bununla birlikte, tedavi erkeklerde kandidiyazisin geri dönmeyeceğini garanti etmez. Bu nedenle, bunu iyi genital bölge hijyen alışkanlıklarıyla birleştirmek önemlidir.

ERKEKLERDE KANDİDİYAZİS BAŞKA BİR HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR Mİ?

Erkeklerde kandidiyaz ile ilişkili risk faktörleri, zayıf bir bağışıklık sistemi ve mahrem bölgenin kötü hijyenidir. Mantarın kesin olarak yok edilmesi için cinsel partnerle ortak tedavi gerçekleştirmeniz, hijyeni iyileştirmeniz ve kötü kontrol edilen diyabet gibi bağışıklık bozuklukları oluşturabilecek süreçleri elemeniz gerekir.

Bazen erkeklerde kandidiyaz, teşhis edilmemiş diyabetin ilk belirtilerinden biri olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, bir erkekte bu enfeksiyon olduğunda ayrıntılı bir klinik çalışma gereklidir.



