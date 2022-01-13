Kaşıntıları göz ardı etmeyin! Makat kaşıntısı hangi hastalığın belirtisi olabilir?

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İlknur Erenler Bayraktar, halk arasında makat kaşıntısı olarak adlandırılan pruritis ani hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

KAŞINTININ NEDENİ NEDİR?

Aşağıdakiler dahil anal kaşıntının birçok olası nedeni vardır:

Anüs çevresindeki deriye bulaşan dışkı artıkları (ishal veya yumuşak dışkılama halinde)

Hemoroidal hastalık

Anüsü tahriş edebilecek belirli yiyecek veya içecekler: Kahve, çay, bira, kola ve çikolata, domates, portakal veya greyfurt gibi turunçgiller

Anüsü etkileyebilecek hastalıklar: Anal apse, fissür ve fistüller, kanserler (anal kanal, kolon ve rektum)

Cilt hastalıkları: Sedef hastalığı, dermatitler (ciltte tahrişe neden olan ve alerji oluşturan krem, deterjan vb.)

Enfeksiyonlar (bakteri ya da mantar kaynaklı)

KAŞINTIYI AZALTMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Anüs ve etrafındaki cilt temiz ve kuru tutulmalıdır.

Bunun için:

Dışkılama sonrası yumuşak bir bez veya tuvalet kağıdı ile anüs etrafı nazikçe, sürtmeden silinmeli,

Herhangi bir temizlik losyonu kullanılmamalı

Dışkılama sonrası banyo yapılabilir ve ardından bölge, yumuşak bir havluyla veya bir saç kurutma makinesi ile kurulanabilir,

Anüs çevresindeki cilde kokusuz talk pudra sürebilir (bölgenin kuru kalmasına yardımcı olur),

Kaşıntıyı arttıran besinlerden kaçınılmalı,

Sıkı ve anal bölgeye baskı yapan kıyafetlerden kaçınılmalı,

Pamuklu iç çamaşırı kullanılmalı.

HANGİ TESTLER YAPILABİLİR?

Biyopsi, tedaviye dirençli kaşıntılarda, muayenede cilt hastalığı veya kanser şüphesi varlığında ciltten doku örneği alınabilir. Kolonoskopi, kameralı bir tüp ile anüsten girilerek bağırsağın incelenmesidir. Bu işlem, kanser ya da altta yatan diğer hastalıkların varlığını incelemeyi sağlar.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?