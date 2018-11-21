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"En büyük problemimiz gençlerin siyasete uzak durması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 20:15 | Son Güncelleme

Gazeteci yazar Avni Özgürel: - "Gönlüm çok ister ki buradaki genç arkadaşlarımızın hepsi bir şekilde siyasete girsinler. Bugün en büyük problemimiz gençlerin siyasete uzak durmasıdır" - "Hangi siyasetçiyi istiyorsanız sevebilirsiniz ama kritik edebilme hakkınızı saklı tutun"

İSTANBUL (AA) - Gazeteci yazar Avni Özgürel, "Gönlüm çok ister ki buradaki genç arkadaşlarımızın hepsi bir şekilde siyasete girsinler. Bugün en büyük problemimiz gençlerin siyasete uzak durmasıdır." dedi.

Türk Edebiyatı Vakfı'nın Sultanahmet'teki binasında düzenlenen "Türkiye: Dün, Bugün, Yarın" başlıklı program, Türk Edebiyatı Vakfı Müdürü Özcan Ünlü'nün, Özgürel'in meslek hayatına ve çalışmalarına ilişkin bilgileri aktarmasıyla başladı.

Özgürel, ikinci dünya savaşı sonrasında dünyaya gelmiş bir kuşakta yer aldığını, hem yoklukları hem de siyasi çalkantıların pek çok çeşidini yaşadıklarını söyledi.

Darbelerin Türkiye'ye çok büyük zararlar verdiğini anlatan Özgürel, "Gönlüm çok ister ki buradaki genç arkadaşlarımızın hepsi bir şekilde siyasete girsinler. Bugün en büyük problemimiz gençlerin siyasete uzak durmasıdır." dedi.

Hangi partiden olduğunun fark etmeyeceğini, gençlerin bir partinin taraftarlığın yanı sıra objektif bir gözle siyaseti tahlil edebilir olması gerektiğini vurgulayan Özgürel, şunları kaydetti:

"Bugünkü gençlerin yapabilecekleri şeyler siyasete bu gözle yaklaşarak ilgi duymaktır. Hangi siyasetçiyi istiyorsanız sevebilirsiniz ama kritik edebilme hakkınızı saklı tutun. Yoksa insan çok hayal kırıklığına uğruyor. Biz çok yaşadığımız için söylüyorum."

Programın ardından Türk Edebiyatı Vakfı Müdürü Ünlü, Özgürel'e vakfın yayınlarından oluşan bir kitap seti hediye etti.

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