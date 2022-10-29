En inatçı kirleri bile siler atar! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme

Yemek yapmak zevkli olsa da ardından kalan ev aletlerini temizlemek can sıkıcı olabiliyor. Birçok kişi bu aletleri pratik bir şekilde nasıl çıkarması gerektiğini bilmiyor. Özellikle fırın en çok kirlenen alanlar arasında bulunuyor. Temizlik ustası Bayan Hinch fırın kapaklarını pırıl pırıl yapacak temizlik hilesini paylaştı.

Fırın kapaklarının kir ve yağ toplaması şikayet edilen durumlar arasında bulunuyor. Bir kez "inatçı" kahverengi lekeler oluştuğunda, şeffaf camdan kolayca görülebildikleri için bunları görmezden gelmek zordur. Temizlik kraliçesi Bayan Hinch'in hayranları, "Fırın kapağını nasıl kolayca temizleyebilirim?" diye sordular.

EN ETKİLİ SONUÇ BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

Bulaşık makinesi tabletleri, bir temizlik fanatiği tarafından fırınları temizlerken “mucize” ürün olarak bile adlandırıldı. Paula Simmonds şunları söyledi: “Yıllarca fırın kapağını temizlemek için güçlü kimyasal temizleyiciler kullandıktan sonra bulaşık makinesi tableti kullanmam önerildi ve bu benim hayatımı değiştirdi.

FIRIN TEMİZLİĞİ İÇİN BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ NASIL KULLANILIR?

“Fırınımdaki inatçı lekeleri çıkarmak için gereken tek şeyin normal bir bulaşık makinesi tableti olmasına şaşırdım. Gerçekten mucizevi bir temizleyici, denemelisiniz. Tek yapmanız gereken bulaşık makinesi tabletini ıslatmak ve camı hafifçe ovalamak. Tableti nemli tutmak için sürekli suya daldırdığınızdan emin olun, böylece camı çizmez. Fırın camının her yerini ovaladıktan sonra ıslak bezle silin."

TABLETİN ISLAK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Özellikle tabletler pişmiş yiyecekleri bulaşıklardan çıkarmayı vaat ettiğinden, bu tür tabletlerin fırın yağı ve yiyecek lekeleri üzerinde çalıştığı mantıklıdır. Ayrıca, sert toz tabletler, yapışan lekeleri temizlemeye yardımcı olan ancak fırın camını çizmeyecek kadar yumuşak olan aşındırıcı bir yüzeye sahiptir. "Kuru ovma camın bütünlüğüne zarar verebilir, bu nedenle ıslak bulaşık makinesi tableti kullanın. Bir tedavi gibi çalışıyor. ”

