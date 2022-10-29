KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. En inatçı kirleri bile siler atar! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme

En inatçı kirleri bile siler atar! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme

29.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta yer alan ürünlerin sık sık temizlenmesi gerekiyor. Temizliğin aksatılması kirlerin dirençli hale gelmesine neden oluyor. Özellikle fırın camı biz fark etmesek bile zamanla yağlanıyor. Bu yağların birikmesi hem hijyen hem de görsellik açısından istenmeyen durumlar yaratıyor. Ancak her evde bulunan tek malzeme ile en inatçı fırın kirlerini bile çıkarabilirsiniz.

En inatçı kirleri bile siler atar! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme

Yemek yapmak zevkli olsa da ardından kalan ev aletlerini temizlemek can sıkıcı olabiliyor. Birçok kişi bu aletleri pratik bir şekilde nasıl çıkarması gerektiğini bilmiyor. Özellikle fırın en çok kirlenen alanlar arasında bulunuyor. Temizlik ustası Bayan Hinch fırın kapaklarını pırıl pırıl yapacak temizlik hilesini paylaştı.

Ekran görüntüsü 2022-10-29 132355

Fırın kapaklarının kir ve yağ toplaması şikayet edilen durumlar arasında bulunuyor. Bir kez "inatçı" kahverengi lekeler oluştuğunda, şeffaf camdan kolayca görülebildikleri için bunları görmezden gelmek zordur. Temizlik kraliçesi Bayan Hinch'in hayranları, "Fırın kapağını nasıl kolayca temizleyebilirim?" diye sordular.

EN ETKİLİ SONUÇ BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

Ekran görüntüsü 2022-10-29 132441

Bulaşık makinesi tabletleri, bir temizlik fanatiği tarafından fırınları temizlerken “mucize” ürün olarak bile adlandırıldı. Paula Simmonds şunları söyledi: “Yıllarca fırın kapağını temizlemek için güçlü kimyasal temizleyiciler kullandıktan sonra bulaşık makinesi tableti kullanmam önerildi ve bu benim hayatımı değiştirdi.

FIRIN TEMİZLİĞİ İÇİN BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ NASIL KULLANILIR?

Ekran görüntüsü 2022-10-29 131948

“Fırınımdaki inatçı lekeleri çıkarmak için gereken tek şeyin normal bir bulaşık makinesi tableti olmasına şaşırdım. Gerçekten mucizevi bir temizleyici, denemelisiniz. Tek yapmanız gereken bulaşık makinesi tabletini ıslatmak ve camı hafifçe ovalamak. Tableti nemli tutmak için sürekli suya daldırdığınızdan emin olun, böylece camı çizmez. Fırın camının her yerini ovaladıktan sonra ıslak bezle silin."

TABLETİN ISLAK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Özellikle tabletler pişmiş yiyecekleri bulaşıklardan çıkarmayı vaat ettiğinden, bu tür tabletlerin fırın yağı ve yiyecek lekeleri üzerinde çalıştığı mantıklıdır. Ayrıca, sert toz tabletler, yapışan lekeleri temizlemeye yardımcı olan ancak fırın camını çizmeyecek kadar yumuşak olan aşındırıcı bir yüzeye sahiptir. "Kuru ovma camın bütünlüğüne zarar verebilir, bu nedenle ıslak bulaşık makinesi tableti kullanın. Bir tedavi gibi çalışıyor. ”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde bulunması şart! Sağlığa iyi gelen bitkilerHer evde bulunması şart! Sağlığa iyi gelen bitkiler
Şimdi değilse yarın: Bu burçlar eninde sonunda zengin olacakŞimdi değilse yarın: Bu burçlar eninde sonunda zengin olacak
Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacakBeyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak
Anahtar Kelimeler:
temizlik fırın hile usta yağ yöntem bulaşık makinesi tableti nereye konur mon kahverengi lekeler

En Çok Okunan Haberler

Ayşegül Yıldız'ın son hali inanılmaz! Modellere parmak ısırttı

Ayşegül Yıldız'ın son hali inanılmaz! Modellere parmak ısırttı

Eşi o paylaşıma kayıtsız kalamadı! "Bu nedir? Ayıp"

Eşi o paylaşıma kayıtsız kalamadı! "Bu nedir? Ayıp"

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması

FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması

İlginizi Çekebilir

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.