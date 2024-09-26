'En kolay para kazanma şekli' Sosyal medyada büyük tuzak! 'Ayetlerle olursa 20'ye, büyüsünü 25'e yaparım' O vaatlerle binlerce lira...

Son dönemde özellikle sosyal medyada medyum tuzağı artmaya başladı. Şahıslar verdikleri reklamlarla, vaatlerle kurbanlarını ağlarına çekiyorlar. O kişi de derdine çare bulduğunu zannederken aslında büyük bir tuzağın içinde buluyor kendini. İşte büyü vurgunu ile ilgili o detaylar...

"AYETLERLE OLURSA 20'YE YAPARIM, BÜYÜSÜNÜ 25'E YAPARIM"

ATV Haber'in haberine göre; ekibin telefonda konuştuğu 'medyum' olduğunu iddia eden şahıslar "Büyü istersen büyü, dua istersen dua fark etmez. Dualar ayetlerle olursa 20'ye yaparım. Büyüsünü 25'e yaparım. Ödemesini almadan çalışmalara başlamıyorum maalesef" şeklinde konuştu.

'Eşinle aranı düzeltirim', 'Kayınvalideni çevrenden uzaklaştırırım' ya da 'Üzerindeki büyüyü bozarım' gibi vaatlerde bulunan şahıslar, sosyal medyada ve internet ortamında adeta cirit atıyor. Kendilerini medyum olarak adlandıran bu şahıslar, derdine çare arayanları kurban seçiyor.

"ÜCRET 10 BİN TL! MALZEMESİ ÇOK PAHALI"

Bir medyum telefonda görüştüğü ekibe "Ücret 10 bin TL. Aslında 15'e yapıyorum ama sen üniversite mezunusun, kültürlü bir kızsın 10'a yapacağım sana. Malzemesi çok pahalı" ifadelerini kullandı.

"KANINDA YEDİRİP İÇİRME ZORUNLULUĞU VAR"

Bağlama, soğutma, aşık etme, kısmet açma, iş bulma ve daha pek çok vaatlerle hem duyguları suistimal ediyorlar hem de binlerce liralık vurgun yapıyorlar. Büyüyle ilgili yöntemlerden bahseden bir medyum ise "Kanında yedirip içirme zorunluluğu var" ifadelerini kullandı. Bir başkası da "Onun kirli bir şeyini ve yatağa, yastığa dökülen saçlarını al. Haftada bir bana uğrayacaksın. Yaptıklarımı uygulayacağız" diye anlattı. Bir başkası ise "Bulaştırıp buzlukta streçe sarıp muhafaza ediyorsunuz. Ben size bir karışım veriyorum. Siz o karışıma bu şekeri karıştırdıktan sonra bu karışımı çay, kahve, kola, meyve suyu gibi şeylerle yedirip içiriyorsunuz" dedi. Ekip "Nasıl bir etki yaratacak bu onda" diye sorunca "Tutku seviyesinde size bağlar ve siz olmadan yapamaz hale gelir" yanıtını verdi.

Bu medyumlara aldananlar arasında eğitimli ya da eğitimsiz fark etmeksizin pek çok insan bulunuyor. Tuzaklarına çektikleri kişilerin hem duygularını hem de cebini sömürüyorlar.

"EN KOLAY PARA KAZANMA ŞEKLİ"

Konuyla ilgili mikrofon uzatılan bir vatandaş "Günümüzde böyle insanlara kananlar var mı hala? Hala bunlara inanan varsa bir şey demiyorum" ifadelerini kullanırken bir başkası da "En kolay para kazanma şekli insanları kandırmak, insanların diniyle oynamak, vicdanıyla oynamak, umut vermek" şeklinde konuştu.

Şahıslar kendilerini 'hoca', 'medyum', 'büyücü' olarak tanıtıyorlar ve genellikle sosyal medya üzerinden insanlara ulaşıyorlar. Olmayacak ritüellere, olmayacak şeyler istiyorlar. Yüzde yüz garanti verip her derde deva olduklarını iddia ediyorlar.

Bazıları da ağına düşürdükleri müşterilerine tecrübe sahibi olduğundan bahsedip "35 senenin üstünde bu işlerin içindeyim. Belki bin olmuştur, defalarca sonuç aldık" dedi. Bazısı "Son zamanlarda eşimle aram çok bozuldu" diye sorulunca "Canım, kaynananı uzaklaştıracağız. Eşini biraz soğutacağız." dedi.

Son dönemde oyuna geldiğini fark edenlerin şikayetleri artmış durumda. Canı yananlar bu kirli tuzağın bir an önce ortadan kalkmasını istiyor.