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  4. En mutlu günleri en acı günleri oldu! 7 aylık bebek öldü, annesi yaralı

En mutlu günleri en acı günleri oldu! 7 aylık bebek öldü, annesi yaralı

17.09.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'ten gelen haber duyanları kahretti! 7 aylık bebeğiyle çeyiz alma eğlencesine katılan bir anne bebeğiyle beraber pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Hiçbir şeyden habersiz bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

En mutlu günleri en acı günleri oldu! 7 aylık bebek öldü, annesi yaralı

Kilis'te, çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, yaşamını yitirdi. Bebeğin annesinin de aralarında olduğu yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, silahı ateşleyen A.K. gözaltına alındı.

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Olay, dün öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik (31) yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz'a (5) isabet etti.

CANİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan minik Bayram, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Mert’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekiplerinin, tüfeği ateşlediğini belirleyerek gözaltına aldığı A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Kilis çeyiz

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