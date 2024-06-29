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  4. En mutlu gününde acı son! Kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

En mutlu gününde acı son! Kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

29.06.2024 20:49
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Elazığ'da 29 yaşındaki kadın, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız Tuğçe A. hayatını kaybetti.

En mutlu gününde acı son! Kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

Elazığ'da kahreden bir olay yaşandı. Olay, Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşama sözü olan Tuğçe A. (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI!

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğçe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Yapılan otopsi sonucunda genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğçe A.'nın akrabaları ve damat tarafı ise acı haberi alır almaz hastaneye akın etti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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kalp krizi Elazığ
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