En pahalı iPhone serisi olacak

Hal böyle olunca fiyatlar direkt olarak iPhone 13 modellerine yansıyacak. Zira yeni iPhone ailesi, yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında zamla piyasaya sürülecek. Tayvanlı üretim şirketinin zam yapıp yapmayacağı ise şu anda net olarak belli değil. Ancak farklı kaynaklarda zam konuşulduğuna göre şirketin bu yönde bir karar alması çok olası diyebiliriz.

Tayvanlı çip üreticisinin zam gündemiyle yeni iPhone serisinin şu ana kadarki en pahalı iPhone serisi olması bekleniyor. Eylül’ün ortasında lansman yapması beklenen Apple bu konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Ancak hali hazırda tuzlu olan fiyatlar biraz daha artacak gibi duruyor. Fiyatlarda artış yaşanırsa iPhone 13’ün 11.000 TL veya üzerinden satışa sunulması bekleniyor. TSMC iPhone 13 için yeni nesil bir 5 nm üretim sistemi (N5P) kullanılacak. Bu sayede A15 Bionic ile A14 Bionic arasındaki performans farkı oldukça düşecek. Ancak bu gelişmiş özellik fiyat farkıyla gelecek.

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