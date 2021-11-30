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En sevdiğiniz gömlekteki o yağ lekesinden kurtulun! Kumaşlardaki yağ lekelerini çıkarmanın en etkili yolları

30.11.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşırlardan en zor çıkan lekelerden biri de yağ lekesi. Bazen ne kadar yıkasanız da, hangi deterjanı deneseniz de o yağ lekesi giysilerinizden ayrılmamaya yemin etmiş gibi davranır. Neyse ki birbirinden basit yöntemlerle kıyafetlerinize sıçrayan yağ lekelerinden kurtulmak mümkün. İşte size, kolayca deneyebileceğiniz birkaç pratik yöntem...

En sevdiğiniz gömlekteki o yağ lekesinden kurtulun! Kumaşlardaki yağ lekelerini çıkarmanın en etkili yolları

Yemeğin aniden sıçraması, kaşıktan damlayıvermesi gibi olaylar özellikle çok sevdiğiniz giysilerinizin başına gelir ve yağ lekesi kumaşa yerleşip kalır. Sadece giysileriniz de değil üstelik! Televizyon karşısında keyifle yemek yiyip bir şeyler izlerken koltuğunuza da yağ lekesi sıçrayabilir. Bu durumda çamaşır makinesine atamayacağınız için ne yapacağınızı bilemeyip yanlış yöntemlerle lekeyi daha fazla belirgin hale getirebilirsiniz. Artık endişelenmeyin. Çünkü her evde bulunan ve kolaylıkla ulaşabileceğiniz malzemeler sayesinde bu inatçı lekeye karşı savaş açabilirsiniz. İşte; beyaz tebeşirden nişastaya, tuzdan soğana kadar birbirinden farklı yöntemler...

BEYAZ TEBEŞİR YÖNTEMİ

  • Özellikle keten, pamuk ve ipek türündeki kumaşlardan yağ lekesini çıkarmanın en kolay yollarından biri beyaz tebeşir tozu yöntemi.

  • Tebeşir tozunu, kumaşın yağlı yüzeyine döküp ovalayın.

  • Üç saat kadar öylece beklettikten sonra nemli bir bezle silin.

  • Ardından çamaşırınızı makineye atıp ılık suyla yıkayın.
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ÜÇ KEZ TUZ YÖNTEMİ

  • En bilindik yöntemlerden biri olan tuz yöntemi, hem çok etkili sonuçlar verir hem de uygulaması çok kolay.

  • Tuzu, yağlı lekenin üzerine bolca dökün.

  • Yağın, tuz tarafından emildiğinden emin olduktan sonra bu tuzu silkeleyip lekenin üzerine yeniden tuz serpiştirin.

  • Bu yöntemi üç kere tekrarladıktan sonra kumaşı ılık suda yıkayın.

PATATES NİŞASTASI YÖNTEMİ

  • Yağlı lekeleri çıkarmada başarılı olan bu yöntem, özellikle çamaşır makinesinde yıkanamayacak kadar büyük yüzeyleri kaplayan kumaşlı alanlarda kullanılır. Siz de koltuğunuzda ya da araba döşemesi gibi alanlarda bu yöntemi deneyebilirsiniz.

  • Bunun için lekeli kısma bolca nişasta dökün.

  • 15 dakika boyunca bekleyin.

  • Bu işlemi iki ya da üç kez tekrarlayın.

  • Leke gitmemekte ısrarcıysa bir de ısıtılmış nişasta ile deneyin.

SOĞAN YÖNTEMİ

  • Özellikle kadife kumaşlarda çok etkili olan bu yöntem için kumaştaki yağ lekesini, ortadan ikiye böldüğünüz soğan ile ovun.

  • Kuruduktan sonra lekeli kısmın üzerine kağıt havlu veya tül koyarak kumaşı ters tarafından ütüleyin.

  • Sonrasında kumaşınızı ılık suyla yıkayabilirsiniz.


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