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En sevdiğiniz meyve kabusunuz olabilir! Bu belirtilere dikkat

08.05.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C vitamini bombası çilekler yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden. Sayısız faydası bulunan çilek her hafta tüketiliyor. Küçükten büyüğe herkesin sevdiği çileklerin bazı kişiler için risk oluşturduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, çilek alerjisi hakkında uyarılarda bulundu.

En sevdiğiniz meyve kabusunuz olabilir! Bu belirtilere dikkat

Çilek yüksek antioksidan içeriği ve zengin C vitaminiyle vücudumuza sağlık aşılayan meyveler arasında yer alıyor. Hem tadı hem de kokusu nedeniyle birçok tatlının içerisinde kullanılan çilekler kozmetik sektöründe de oldukça fazla görülüyor.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, yaygın olarak görülen besin alerjilerinden birinin de çilek alerjisi olduğunu, alerjiye yatkın ve hassas bünyelerde çeşitli reaksiyonlara neden olabildiğini söyleyerek riske karşı uyardı.

ALERJİ SADECE GIDA YOLUYLA ORTAYA ÇIKMIYOR

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Çilek alerjisinin ortaya çıkmasında tek sebebin çileğin gıda olarak tüketilmesi olmadığına değinen Aldemir, “Çileğin ait olduğu meyve familyasında var olan bir proteinden kaynaklanan çilek alerjisi, pek çok farklı sebepten kaynaklı olarak vücutta belirti gösterebilir. Çilek alerjisinin görülmesindeki başlıca sebep, çileğin ağız yoluyla tüketilmesi ve direkt olarak sindirim sistemine karışmasıdır. Ancak çilek alerjisinin ortaya çıkmasında tek sebep çileğin gıda olarak tüketilmesi değildir. Şampuan, el kremi, vücut spreyi veya dudak koruyucu gibi kozmetik ürünlerin çilek içermesi ve cilde teması da aynı şekilde alerjik tepkilere yol açabilir” ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

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Aldemir, çilek alerjisi olan kişilerin gösterdiği belirtiler şu şekilde sıraladı:
“Derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, gözlerde kaşınma ve yanma hissi, gözlerde sulanma, genizde kaşıntı ve ağrı hissi, ağızda ve dudaklarda kaşıntı ve karıncalanma hissi, derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal, mukozada tahriş ve burun akıntısı, öksürme ve hapşırma, karında şişkinlik ve gaz, mide bulantısı, ve şiddetli karın ağrısı çileğe alerjisi olanlarda görülen semptomlardır. Fakat bazı kişilerde ve durumlarda çok daha ciddi reaksiyonlar gelişebilir."

DOĞRU TEDAVİYLE ALERJİYİ ORTADAN KALDIRMAK MÜMKÜN

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Çilek alerjisinin belirtilerini en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu ifade eden Aldemir, "Tüm gıda alerjilerinde olduğu gibi çilek alerjilerinde de mutlak sonuç veren bir tedavi şekli bulunmaz. Çilek alerjisi olduğu anlaşıldığında mutlaka bir doktora danışmak gerekir. Doktorunuzun reçete ettiği alerji ilaçları ile çilek alerjisi belirtilerini en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak mümkün olur. Ancak solunum yolunun tıkanması veya kalp atışında hızlanma gibi hayati tehlike oluşturabilecek ağır belirtiler söz konusu olduğunda ve anafilaksik şok gibi durumlarda ilaç enjekte edilmesi gerekeceğinden tedaviye mutlaka hastane ortamında ve alerji uzmanı eşliğinde devam edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

(İHA)

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