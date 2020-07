En sevilen süper kahraman filmleri açıklandı! Listede sürpriz filmler de var...

Batman, Iron Man, Wolverine... Süper kahramanları kim sevmez ki? Kendilerine özgü güçleri ve kötülüğe karşı kararlı duruşları ile gönülleri fetheden kahramanlar, sinema perdesine de oldukça yakışıyor. Siz de süper kahramanları seviyor ve filmlerini izlemeye bayılıyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

EN SEVİLEN SÜPER KAHRAMAN FİLMLERİ

Wonder Woman (IMDb: 7.4)

Konu: Batman v Superman: Dawn of Justice filmi ile ekranlara dönen Wonder Woman, bu defa başrolde! Themyscira'da yaşayan Amazon'ların prensesi Diana Prince, yanlışlıkla adaya ulaşan Steve'den aldığı haberle yıkılır: İnsanlar birbirini öldürüyor! Bu işin arkasında kesinlikle Ares'in olduğunu düşünen Wonder Woman, Ares'i öldürmek için Steve ile zorlu bir yolculuğa çıkar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen

Yönetmen: Patty Jenkins

X-Men: Days of Future Past (IMDb: 8.0)

Konu: X-Men serisinin en sevilen filmlerinden biri olan bu yapımda Sentinel'ler, X genini takip ederek mutantları avlayan acımasız robotlardır. Bu güçlü robotlarla başa çıkamayan mutantlar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca zamanda yolculuk ederek Sentinel'lerin piyasaya çıkışını engellemeye karar verirler. Bu tehlikeli yolculuktan sağ kalabilecek tek kişi ise Wolverine'dir.