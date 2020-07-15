En sevilen süper kahraman filmleri açıklandı! Listede sürpriz filmler de var...

Batman, Iron Man, Wolverine... Süper kahramanları kim sevmez ki? Kendilerine özgü güçleri ve kötülüğe karşı kararlı duruşları ile gönülleri fetheden kahramanlar, sinema perdesine de oldukça yakışıyor. Siz de süper kahramanları seviyor ve filmlerini izlemeye bayılıyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!
Wonder Woman (IMDb: 7.4)
Konu: Batman v Superman: Dawn of Justice filmi ile ekranlara dönen Wonder Woman, bu defa başrolde! Themyscira'da yaşayan Amazon'ların prensesi Diana Prince, yanlışlıkla adaya ulaşan Steve'den aldığı haberle yıkılır: İnsanlar birbirini öldürüyor! Bu işin arkasında kesinlikle Ares'in olduğunu düşünen Wonder Woman, Ares'i öldürmek için Steve ile zorlu bir yolculuğa çıkar.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen
Yönetmen: Patty Jenkins
X-Men: Days of Future Past (IMDb: 8.0)
Konu: X-Men serisinin en sevilen filmlerinden biri olan bu yapımda Sentinel'ler, X genini takip ederek mutantları avlayan acımasız robotlardır. Bu güçlü robotlarla başa çıkamayan mutantlar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca zamanda yolculuk ederek Sentinel'lerin piyasaya çıkışını engellemeye karar verirler. Bu tehlikeli yolculuktan sağ kalabilecek tek kişi ise Wolverine'dir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender
Yönetmen: Bryan Singer
Avengers Infinity War (IMDb: 8.4)
Konu: Civil War'dan sonra Captain America'nın ekibi ve Iron Man'in ekibi olarak bölünen Avengers, kendi yöntemlerine göre dünyayı korumaya devam eder. Bu sırada sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, bu taşların gücünden yararlanarak evrenin yarısını yok etmeyi kafasına koyar. Zaman ve akıl taşlarının dünyada olduğunu öğrenince ise Black Order generallarini dünyaya yollar. Ancak Avengers'in süper kahramanları, sonsuzluk taşlarını vermeye hiç de niyetli değildir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Josh Brolin
Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo
The Dark Night (IMDb: 9.0)
Konu: "Ya bir kahraman olarak ölürsün ya da bir kötü adam olduğunu görene kadar yaşarsın." repliğiyle akıllara kazanan filmde Batman, Gotham'ı bu sefer de Joker'den korumaya çalışıyor! DC Evreni'nin en ilginç kötülerinden biri olan Joker, inanılmaz bir zekaya sahiptir. Paradan çok kaosu seven ve her fırsatta kaosu besleyen Joker, Gotham City'yi hedef aldığında karşısında Batman'i, Teğmen Gordon'u ve Savcı Harvey Dent'i bulur.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart
Yönetmen: Christopher Nolan