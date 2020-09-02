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En sıcak eylül! Rekor geliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Antalya'da 32 derece olan hava sıcaklığının, önümüzdeki 3 günde mevsim normallerinin üzerine çıkarak, 40 dereceye ulaşması bekleniyor. 3 günlük süreçte sıcaklığın Burdur'da 10, Isparta'da 11 derece artarak, eylül ayı rekorunun kırılacağı tahmin ediliyor. Antalya'da nem oranının yüzde 80'lere ulaşması nedeniyle kenti nem bulutları kapladı.

En sıcak eylül! Rekor geliyor

Geçen haftayı mevsim normallerinde geçiren Türkiye'de, Basra alçak basıncı nedeniyle sıcaklıklar arttı. Akdeniz bölgesinde de hava sıcaklıklarının pazar gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-8 derece, Burdur'da 10 derece, Isparta'da ise 11 derece üzerine çıkması bekleniyor. Aynı zamanda Isparta ve Burdur'da eylül ayı sıcaklık rekorunun kırılacağı tahmin ediliyor.

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'NEM OLDUKÇA YÜKSEK'

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yurdumuzun Basra üzerinden gelen alçak basınç merkezinin etkisine girdiğini söyledi. Gültekin, "Basınç merkezi, sıcak ve kuru havayı yurdumuz üzerine taşıyor. Yaz aylarında Güneydoğu Bölgesi'nde etkili olan alçak basınç merkezi, iç kesimlerde gözükmekte. Bugün nispeten güney rüzgarlarının etkisiyle serin havanın etkisinde, ancak nem oldukça yüksek. Yarından itibaren sıcaklıkların artışa geçmesini bekliyoruz" dedi.
Bölgenin önümüzdeki haftayı, bol güneşli ve sıcak bir havanın etkisi altında geçireceğini kaydeden Gültekin, "Antalya'da bugün 33 derece olan sıcaklıklar, yarın 38 dereceye, cuma 39, cumartesi 40 dereceye kadar ulaşacak. Pazar gününün ardından sıcaklılar düşüşe geçecek ve mevsim normallerine gerileyecek. Antalya'da eylül ayı ortalama sıcaklığı 32 derece. Yani mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacak" diye konuştu.

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EYLÜL REKORU

Sıcak havanın iç kesimlerde daha etkili olacağını belirten Gültekin, "Alçak basınç merkezi bölgemizin iç kesimlerinde etkisini daha çok gösterecek. İç kesimlerde eylül ayı sıcaklık rekorlarının kırılmasını bekliyoruz. Burdur'da hava sıcaklığı perşembe 37, cuma 38 dereceye kadar çıkacak. 38 derece sıcaklık Burdur için yüksek ve mevsim normalinin 10 derece üzerinde. Burdur'da eylül ayı sıcaklık rekoru ise 39 derece ve bu hafta bu rekor yakalanabilir" diye konuştu.

Isparta'da da yüksek sıcaklıkların etkili olacağını söyleyen Gültekin, "Eylül ayı sıcaklık ortalaması 27 derece olan kentte hava sıcaklığı perşembe 37, cuma 38 derece olacak. Kentin eylül ayı sıcaklık rekoru ise 37 derece. Eğer tahminlerimiz tutarsa, Isparta'da sıcaklık rekoru kırılmasını bekliyoruz. Burdur ve Isparta için bu sıcaklıklar riskli. Pazar gününden itibaren sıcaklıkların bölgemizde düşüşe geçmesini bekliyoruz" dedi.

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KENTİ NEM BULUTU KAPLADI

Antalya'da yüzde 80 oranındaki nem ise kentte yaşamı zorlaştırdı. Antalya'ya yüksek yerden bakanlar, kent merkezini nem bulutları nedeniyle görmekte zorlandı. Görüş mesafesini etkileyen nem bulutları, kentte yaşayanları ve tatilcileri bunalttı. Hava sıcaklığı ile yüksek nem oranı birleşince boğucu etki yarattı. Sabah saatlerinden itibaren turizm kentini etkisi altına alan nemli hava, gün boyunca etkili oldu. Bunaltan hava nedeniyle Antalyalılar sokağa çıkmadı. Cadde ve sokaklar boşalırken, plajlar ise tıklım tıklım doldu. Serinlemek isteyenler su eğlence merkezlerini tercih ederken, yaşlılar ise klimalı evlerinde oturmayı tercih etti.

DHA

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