En sık yapılan stil hatalarını anlatıyoruz! Düzeltmek sizin elinizde…

1.Vücut tipine uygun kalıpları tercih etmemek.



En büyük stil hatalarından biri ile karşınızdayız: Vücut tipini anlamamak. Vücut tipine uygun olmayan kıyafetler tercih ettiğinizde kıyafetler hayalinizdeki gibi durmayabilir. Dikdörtgen vücut tipine sahip biriyseniz belinizden sıkan kıyafetler giyinmediğiniz zaman sizi daha düz gösterebilir. Bunun için vücut tipinizi anlamanız ve en uygun kesimleri tercih etmeniz gerekiyor!

2.Beden ölçüleri bilinmediği için yanlış seçimler yapmak.



Kıyafet bedeninizin ne olduğunu anlamak için bedeninizi detaylıca ölçebilirsiniz! Kıyafetleri giyindiğinizde üzerinizde nasıl durduğuna bir bakın. Ölçülerinize uygun olan kesimlerin sizi zarif gösterdiğini görecekseniz! Eğer bedeninize uygun olmayan darlıkta giyerseniz rahat hareket edemezsiniz, çok bol kıyafetler ise sizi olduğunuzdan daha kalıplı gösterir!

3.Kırışık ve temiz durmayan bir kombinasyon yapmak.



Düzgün bir görünüm için kıyafetlerinizin temiz olması gerekir. Lekelerden, kirlerden arınması yeterli değildir! Kırışık görünüm de gitmeli. Dışarıdan bakıldığında kendisine saygı gösteren bir insan profilinde olmak istiyorsanız Philips Azur 8000 serisi buharlı ütüleri kullanabilirsiniz! İnatçı kırışıklıklar sizi artık sinir edemez. Ütülenmesi zor kısımları bile kolayca düzleştirebileceksiniz. Ayrıca elin hareketini takip ederek buhar veren DynamIQ sensör sayesinde ütülemeyi hızlıca halledebilirsiniz. Üşenmeden ütünüzü yapabilir özgüvenli bir görünümü yakalayabilirsiniz!

4.Renk uyumunu sağlayamamak.



Stilinizi ortaya koyarken renklerle oynamak isteyebilirsiniz. Ne demiştik? Moda kendinizi ifade etmenizin en güzel yolu! Fakat dışarıdan bakıldığı zaman düzensiz görünmemek adına renklerle oynarken dikkat edilmesi gerekir. Rastgele renkleri bir araya getirmek yerine ne yapabilirsiniz? Temel renk kombinasyonlarından başlayabilirsiniz! Temeli öğrendikten sonra nötr tonlara geçiş yaparsınız ve daha sonra canlı renkleri dengelemeyi öğrenirsiniz.

5.Aksesuar konusunda abartıya kaçmak ya da hiç kullanmamak.



Dengeyi bulmalısınız! Çok fazla aksesuar kullanırsanız karmaşık ve boğucu bir görünüm yaratmış olursunuz. Hiç kullanmazsanız da kombininizin eksik görünmesine neden olur... Peki, ne yapacağız?! Dengeli olmayı bileceğiz... Mesela büyük bir küpe takıldıysa daha minimal bir kolye kullanılabilir.

6.Kıyafete uygun olmayan iç çamaşırı tercih etmek.



Dış kıyafetinizin içine giyindiğiniz çamaşırlara dikkat etmelisiniz! Dikişlerinin belirgin olması, renginin aşırı belli olması ve düzgün durmaması gibi nedenler görünümünüzü olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden kıyafetinizin altına uygun kesimde ve renkte bir iç çamaşırı giyinmeye özen gösterin! Aklınızda bulunsun, dikişsiz ve ten rengi her zaman kurtarıcınız olabilir...

7.Mevsimlere ve hava durumuna uygun kumaşları kullanmamak.



Rahat olabilmeniz için hava durumlarını ve mevsimleri hesaba katmanız gerekir! Yazın kalın kumaşlar giyindiğinizi düşünün. Terlersiniz, hareket etmek istemezsiniz... Kışın ise ince kumaşlar tercih etmeniz hem şık görünmenizi hem de konforlu olmanızı engeller. Bu yüzden hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız!

8.Popüler olana körü körüne uymak.



Popüler olan ne ise onu almalıyım ve giyinmeliyim düşüncesinden kurtulmalısınız. Önemli olan nasıl kıyafetler içerisinde rahat olduğunuz ve kendiniz gibi hissettiğiniz! Trendler sürekli olarak değişir, yetişmeniz çok zor. Bu yüzden sakin olup kendi tarzınızı bilmeniz ve size yakışan ile hareket etmeye devam etmeniz önemli!

9.Ayakkabı ve çanta seçimini göz ardı etmek.



Modada detaylar çok önemlidir! Ayakkabı ve çanta tamamlayıcı iki parçadır. Göz ardı edilmemesi gereken parçalardır! Kombininizin genel havasını bozmamak için ayakkabı ve çanta seçimini dikkate almalısınız. Günlük kullanım için orta boy ve klasik renklerde bir çanta tercih edebilirsiniz. Özel günlerde de daha şık ve küçük modeller kullanabilirsiniz!

10.Logo ve yazıların fazla olduğu ürünleri kullanmak.



Markaların büyük logoları stilinizin basitleşmesine neden olabilir. Ayrıca kıyafetinizin her tarafında yazı ya da baskı olması temiz görünümü engeller. Daha minimal ve şık tasarımlarla herkesin size bakmasını sağlayabilirsiniz! Sofistike bir görünüm ile diğer insanlar üzerinde etki bırakabilirsiniz.