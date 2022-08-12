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En sık yapılan yanlış hastalanmanıza neden olabilir! Tuvaletten bile daha kirli

12.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik hijyenik koşullarda yaşayabilmek için yapmamız gereken en önemli ihtiyaç. Özellikle mutfak alanında kullanılan malzemelerin temizliğine çok daha dikkat etmek gerekiyor. Temizlik uzmanı mutfakta kullanılan bulaşık süngerinin temizliği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

En sık yapılan yanlış hastalanmanıza neden olabilir! Tuvaletten bile daha kirli

Mutfak ve banyoda temel temizlikleri atlamak sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Kullandığınız bazı malzemelerin temizlendiğini sansanız da yanılıyor olabilirsiniz. Bulaşık süngeri genellikle suyun ve deterjanın içerisinde olduğu için temizlendiği düşünülüyor ancak süngerin içerisinde görünmeyen birçok mikrop ve bakteriler yer alıyor. TikTok kullanıcısı Neat Caroline bulaşık süngerinizi bakterilerden arandırmak için yapmanız gereken uygulamayı paylaştı.

TUVALETTEN BİLE DAHA KİRLİ

BBC için bir yazı kaleme alan Doktor Michael Mosley çok çarpıcı veriler açıkladı. Dr. Mosley, “Arizona Üniversites’nde hastalıkların nasıl taşındığını araştıran mikrobiyoloji profesörü Dr. Chuck Gerba, mutfak süngerlerinin ve bezlerinin evdeki en kirli şeyler olduğunu söylüyor. Diğer bir deyişle mutfak süngeriniz tuvaletinizden 200 bin kat daha kirli olabilir“dedi.

BİRKAÇ GÜNDE BİR TEMİZLEYİN

Temizlik uzmanı takipçilerine "Süngerinizi birkaç günde bir temizleyin, bulaşık makinenizin üst rafına ısıtılmış bir kuru programda koyun. Süngerinizi mikrodalgaya koymaktan kaçının, bu daha zayıf bakterileri öldürür, ancak en güçlü bakteriler hayatta kalır." tavsiyesinde bulundu.

MİKRODALGA BAKTERİLERİN ÜREMESİNE NEDEN OLUYOR

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The New York Times'a göre uzmanlar, süngerinizi mikrodalgada pişirmenin daha zayıf mikropları öldürdüğünü ve potansiyel olarak patojenik bakteriler için ek üreme alanı oluşturduğunu keşfettiler.

HASTALANMANIZA YOL AÇABİLİR

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Bulaşıklarınızı temizlemek için kirli bir sünger kullanmak milyonlarca bakteriyi yemeğinize aktararak hastalanmanıza neden olabilir. Caroline ayrıca şu tavsiyede bulundu: "Süngerlerinizi 1-2 haftada bir değiştirin, ancak kokmaya başlarsa daha erken atın. Kullanımlar arasında süngerinizin güzel ve kuru olduğundan emin olun" dedi. TikToker, videosunu tasarruf fikriyle bitirdi. Caroline, “Bulaşık süngerinizi ikiye bölerek kullanın” tavsiyesinde bulundu.

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