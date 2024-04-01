'En son gelen bilgiler...' Doğu Perinçek 'Vatan Partisi önemli başarılar kazandı' diyerek duyurdu: Muhtarlıklar kazandık

Türkiye dün yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Pek çok il ve ilçede sandıklardan sürpriz sonuçlar gelirken siyasilerin açıklamaları da merakla takip edildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı yayında yaptığı açıklama da dikkat çekti. Doğu Perinçek'in, Vatan Partisi'nin muhtarlık seçimlerindeki başarısıyla ilgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Ulusal Kanal'da konuşan Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

"Vatan Partisi de bu seçimde şöyle başarılar kazandı. Birincisi, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde, Sivas'ın Divriği muhtarlık seçimlerinde, Adana'nın Yüreğir muhtarlık seçimlerinde, ondan sonra, en son gelen bilgiler, Uşak merkeze bağlı muhtarlık seçimlerinde... Yani Uşak'ı, Adana'sı, Kahramanmaraş'ı, Sivas'ı Türkiye'nin her yöresinde tabanda muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı.

Bu arada kırsal kesimden, köylük alanlardan ki en büyük acıyı onlar çekiyorlar, merkezlere doğru iktidar amacıyla bir halk hareketinin nüveleri de oluşmaktadır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz; sistem çıkmazda, çözüm belki kapıda demesek bile gündemde. Aslında eğer 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl bir zaman değil derseniz çözüm kapıdadır ve halk hareketi geliyor, yani sistem çıkmazda olduğu için bir halk hareketi geliyor. Ve bu halk hareketi artık AK Parti ve MHP'yi terk eden bir halk hareketi olacaktır ama onların tabanını kucaklayan, yani AK Parti ve MHP tabanında da sisteme karşı eğilimlerin büyüyeceğini görecek"





