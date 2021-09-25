En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 25 Eylül 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

25 Eylül 2021 Cumartesi günü ülkede ve çevrede meydana gelen depremler merak ediliyor. Irak'ta yaşanan sarsıntı sonrası ''Deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt aranırken, Oniki Adalar'da da artçı sarsıntılar meydana geldi. Peki bugün nerede deprem oldu?

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NEREDE DEPREM OLDU?

25 Eylül 2021 Cumartesi günü deprem olup olmadığı ve nerede olduğu araştırılıyor. Vatandaşlar, ''Deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Irak bölgesinde gece 02.43 sularında 4.4'lük bir deprem yaşandı.

Depremler, Akdeniz'in Oniki Adalar bölgesinde de kendini hissettirdi. Ayrıca İzmir'de gece 03.00'te 2.9'luk bir sarsıntı gerçekleşti.

İŞTE 25 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ



