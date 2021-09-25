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En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 25 Eylül 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

25.09.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak bölgesinde yaşanan sarsıntı sonrası ''Deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. 25 Eylül 2021 Cumartesi günü ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen tüm depremler açıklandı. Peki 25 Eylül 2021 tarihinde en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi en son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 25 Eylül 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

25 Eylül 2021 Cumartesi günü ülkede ve çevrede meydana gelen depremler merak ediliyor. Irak'ta yaşanan sarsıntı sonrası ''Deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt aranırken, Oniki Adalar'da da artçı sarsıntılar meydana geldi. Peki bugün nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

25 Eylül 2021 Cumartesi günü deprem olup olmadığı ve nerede olduğu araştırılıyor. Vatandaşlar, ''Deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 25 Eylül 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Irak bölgesinde gece 02.43 sularında 4.4'lük bir deprem yaşandı.

En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 25 Eylül 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Depremler, Akdeniz'in Oniki Adalar bölgesinde de kendini hissettirdi. Ayrıca İzmir'de gece 03.00'te 2.9'luk bir sarsıntı gerçekleşti.

İŞTE 25 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ

En son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? 25 Eylül 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...


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